Blauer Diamant fand für knapp 20 Millionen Euro Käufer

Von: APA/AFP

Ein äußerst seltener blauer Diamant ist in Genf für umgerechnet knapp 20 Millionen Euro versteigert worden. “The Mediterranean Blue” mit seinen 10,3 Karat habe ein erbittertes Bieterduell ausgelöst, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Mittwoch mit. Am Ende habe der Diamant für 17,9 Millionen Schweizer Franken einen neuen Besitzer gefunden.

Bei dem neuen Eigentümer handle es sich um einen privaten Sammler aus den USA, erklärte das Auktionshaus – ohne einen Namen zu nennen. “The Mediterranean Blue” ist ein brandneuer blauer Diamant, welche sehr selten sind. Er war kürzlich aus den legendären Cullinan-Minen in Südafrika geholt worden.

Sotheby’s sprach “vom Stein der Saison” – “weniger elektrisierend als erwartet” bezeichnete dagegen Tobias Kormind von Europas größtem Online-Juwelenhändler 77 Diamonds die Auktion. “The Mediterranean Blue” habe zwar etwas mehr eingebracht als erwartet, sagte er. “Aber die allgemeine Unsicherheit, inklusive der Handelsspannungen zwischen den USA und China, haben die Zuversicht der Bieter und die Atmosphäre womöglich getrübt.”