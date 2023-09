Blaukrabben nun auch in Südtirol erhältlich

Bozen – Die Tiere sind der Albtraum für Muschelzüchter und Fischereibetriebe. Blaukrabben gelten als invasive Art und haben sich in Italien drastisch vermehrt. Um sich gegen die Plage zur Wehr zu setzen, kehrte die Industrie den Spieß kurzerhand um und bietet die Krabben zum Verkauf an – auch in Südtirol.

Das Fleisch der Blaukrabbe ist reich an Vitamin B12 und aufgrund seines feinen Geschmacks in der Gastronomie vielfältig einsetzbar. Allein die amerikanische NATO-Basis in Aviano im Friaul bestellte heuer im Frühsommer Tausende Kilo Blaukrabben, die in Italien gefangen wurden.

Mehrere Supermarktketten, die Filialen im Norden Italiens haben, sind offenbar ebenfalls auf den Geschmack gekommen. Auch in Südtirol sind Blaukrabben nun erhältlich.

Die aus dem Westatlantik stammende Blaue Schwimmkrabbe frisst in lagunenarten Gebieten Italiens Muscheln, Fischrogen und andere Wasserlebewesen. Auch vor italienischen Muschelzuchtbetrieben, die weltweit führend sind, machen die Krabben nicht halt. Doch nun will man aus der Not eine Tugend machen und Kapital aus der Krabbe schlagen.

In chinesischen Restaurants gelten Blaukrabben längst als Delikatesse, während in Spanien Nahrungsmittelhersteller die Tiere industriell verarbeiten. In Maryland und Virginia musste das Fangen der Krabbenart wegen Überfischung bereits verboten werden, um die Tiere vor der Ausrottung zu bewahren.

Ob die Blaukrabbe in Südtirol genauso gut ankommt, bleibt vorerst abzuwarten.