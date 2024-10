Bozner Oberschule gewinnt bei “Beweg deine Ideen”

Von: Ivd

Bozen – Der gesamtstaatlich für Oberschulen ausgeschriebene Wettbewerb “Movimenta le tue idee” (Beweg deine Ideen) hatte das Ziel Schülerinnen und Schülern die Bedeutung des Transportwesens, insbesondere auch im Sinne der Intermodalität und der nachhaltigen Mobilität, bewusst zu machen. Erfolgreich daran teilgenommen hat auch eine Klasse der Technischen Oberschule “Max Valier” in Bozen.

Am Montag, 4. November 2024 um 12.00 Uhr in der Aula Magna der TFO “Max Valier” in Bozen, Sorrentstraße 20 findet die Vorstellung des Projekts durch das Schülertrio Max Kusstatscher, Matteo Sagmeister und Annika Marzoner statt. Erarbeitet wurde das Projekt unter der Leitung von Lehrer Walter Molino. An der Preisverleihung nehmen auch Landesrat Daniel Alfreider, Alberto Milotti (Verladebahnhof Quadrante Europa Verona, als Vertreter der UIR – Unione Interporti Riuniti) und Schuldirektor Werner Mair teil. Bereits vor der Preisverleihung beginnt um 10.30 Uhr ein Austausch zum Thema Intermodalität. Dabei werden Alberto Milotti über die Rolle der Verladebahnhöfe und Martin Ausserdorfer von Rail Traction Company über den kombinierten Güterverkehr auf der Brennerachse sprechen. Zudem wird dabei die Fachrichtung Transport und Logistik vorgestellt.