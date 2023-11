Brixen: Erfolgreiche Aktionswoche gegen Verpackungsmüll

Brixen – Wer eine der fünf Sitzgelegenheiten aus Verpackungsmüll ausprobiert hat, hat gemerkt: Abfall ist langlebig. Bei der am Sonntag, 26. November, zu Ende gegangenen Aktionswoche gegen Verpackungsmüll luden die Stadtwerke Brixen, die OEW – Organisation für eine solidarische Welt und REX – Material und Dinge an fünf kreativen Denkorten dazu ein, sich gedanklich und real in Verpackungsmüll zu vertiefen.

Fünf Standorte in der Stadt wurden zu „Denkorten“ umfunktioniert – Sitzgelegenheiten, die aus recyceltem Karton, Dosen und Kunststoff geschaffen wurden. Jeder Standort verfügte über eine Stele mit Kurzinfos, und über einen QR-Code konnten die Besucher auf eine digitale Pinnwand mit Videos und weiterführenden Informationen zur Verpackungsflut zugreifen.

Die Menge an Verpackungsabfällen, die allein in Brixen im Jahr 2022 gesammelt wurde, betrug 3.410 Tonnen. Die Aktionswoche verdeutlichte, dass Recycling und Mülltrennung allein das Problem nicht lösen können. Durch den Film „Die Recyclinglüge“, der im Brixner Kulturzentrum Astra gezeigt wurde, wurde die globale Problematik des Recyclinggeschäfts beleuchtet. Das Publikum beteiligte sich im Anschluss daran an einer regen Diskussion mit dem Direktor des Landesamtes für Abfallwirtschaft Giulio Angelucci, dem Leiter der Umweltdienste der Stadtwerke Brixen Michele Bellucco, der Verantwortlichen von REX Julia Vontavon und der OEW-Bildungsreferentin Verena Gschnell.

Das übergeordnete Ziel der Aktionswoche war es, die Bevölkerung für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen zu sensibilisieren und praktikable Wege aus der Wegwerfgesellschaft aufzuzeigen. Durch Schenken, Tauschen, Reparieren, regionalen und saisonalen Einkauf können alle einen positiven Beitrag zur Vermeidung von Verpackungsmüll leisten.