Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Budgetstreit beeinträchtigt Flugverkehr in den USA weiter
Weiter Flugstreichungen in den USA

Budgetstreit beeinträchtigt Flugverkehr in den USA weiter

Samstag, 08. November 2025 | 16:33 Uhr
Weiter Flugstreichungen in den USA
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der Budgetstreit in den USA hat auch am Samstag zu erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr des Landes geführt. Am zweiten Tag in Folge mussten Fluggesellschaften auf Anordnung der Behörden zahlreiche Verbindungen streichen. Die Luftfahrtbehörde FAA wies die Fluggesellschaften an, am Samstag vier Prozent der Flüge an 40 großen Flughäfen zu streichen. Weil die Fluglotsen und Sicherheitsmitarbeiter wegen des Shutdowns nicht bezahlt werden, kamen viele nicht zur Arbeit.

Wegen des geringeren Flugaufkommens am Wochenende fielen die Kürzungen jedoch geringer aus als am Freitag. So strichen United Airlines 168 Flüge nach 184 am Vortag und Southwest Airlines knapp 100 nach 120 am Freitag. Die Kürzungen sollen am Dienstag auf sechs Prozent und bis zum 14. November auf zehn Prozent steigen.

Verkehrsminister will bis zu einem Fünftel aller Flüge streichen

Die Regierung von Präsident Donald Trump will damit den Druck auf die Demokraten im Kongress erhöhen, einem Plan der Republikaner zur Finanzierung der Regierung zuzustimmen. Die Demokraten machen ihrerseits die Republikaner für den Stillstand verantwortlich, da diese sich weigerten, über die Verlängerung von Subventionen für die Krankenversicherung zu verhandeln. US-Verkehrsminister Sean Duffy sagte, er könne Kürzungen von 20 Prozent anordnen, wenn sich die Lage verschärfen und weitere Fluglotsen nicht zur Arbeit erscheinen sollten.

Wegen des Budgetstreits ruhen in den USA Teile der Staatsverwaltung seit nunmehr 39 Tagen, so lange wie noch nie infolge eines solchen Shutdowns. Rund 13.000 Fluglotsen und 50.000 Mitarbeiter der Sicherheitskontrollen müssen ohne Bezahlung arbeiten. Viele Fluglotsen wurden am Donnerstag darüber informiert, dass sie auch in der neuen Woche zum zweiten Mal in Folge kein Gehalt erhalten. FAA-Chef Bryan Bedford zufolge erscheinen an manchen Tagen zwischen 20 und 40 Prozent der Fluglotsen nicht zur Arbeit. Am Freitag kam es wegen des Personalmangels bei der Flugsicherung zu Verspätungen bei mehr als 5.600 Flügen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
143
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
52
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Kommentare
48
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
48
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
US-Atomwaffen-Flieger in Norditalien gelandet
Kommentare
27
US-Atomwaffen-Flieger in Norditalien gelandet
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 