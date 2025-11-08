Djokovic gewinnt in Athen und sagt für ATP Finals ab

Von: APA/dpa/sda

Tennisstar Novak Djokovic hat das ATP250-Turnier in Athen gewonnen und ist damit der älteste ATP-Sieger. Der topgesetzte Serbe schlug im Finale am Samstag den Italiener Lorenzo Musetti mit 4:6,6:3,7:5 und feierte seinen insgesamt 101. Turniersieg auf der Tour. Danach sagte Djokovic seine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin ab. Als Grund gab er eine Schulterverletzung an, teilte die ATP mit. Nutznießer ist nun ausgerechnet Musetti, der somit nachrückt.

Der Weltranglisten-Neunte hätte eigentlich einen Finalsieg in Athen gebraucht, um den Kanadier Felix Auger-Aliassime noch abzufangen. Nun profitierte er von der Absage des “Djoker”, der in Griechenland eine weitere “Bestmarke” aufstellte. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger avancierte mit 38 Jahren und 170 Tagen zum ältesten Gewinner eines ATP-Events. Er löste damit den Franzosen Gael Monfils ab, der im Jänner in Auckland im Alter von 38 Jahren und 132 Tagen triumphiert hatte.