Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Buffett verabschiedet sich mit Gewinnplus
Starinvester Warren Buffett gibt Konzernführung ab

Buffett verabschiedet sich mit Gewinnplus

Samstag, 01. November 2025 | 17:25 Uhr
Starinvester Warren Buffett gibt Konzernführung ab
APA/APA/AFP/Getty/ALEX WONG
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Zum Abschied des Starinvestors Warren Buffett als Konzernchef hat sein Unternehmen Berkshire Hathaway die Gewinne kräftig gesteigert. Das Betriebsergebnis stieg im dritten Quartal um 34 Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar, wie die Firmengruppe am Samstag mitteilte. Positiv verlief den Angaben zufolge besonders das konzerneigene Versicherungsgeschäft. Der Nettogewinn kletterte um 17 Prozent auf 30,8 Milliarden Dollar (25,97 Mrd. Euro).

In dieser Kennziffer spiegelt sich neben dem operativen Geschäft auch die Börsenkursentwicklung der von Berkshire Hathaway gehaltenen Aktien wider, darunter eine Beteiligung an Apple.

Die Barreserven des Konzerns erreichten ein neues Rekordhoch von 381,7 Milliarden Dollar. Buffett fiel es bereits seit einiger Zeit schwer, an den unsicheren Märkten für ihn überzeugende Investmentgelegenheiten zu finden. Er hatte deswegen sein Pulver trocken gehalten. Der 95-Jährige hatte angekündigt, nach sechs Jahrzehnten an der Konzernspitze das Steuer an seinen Vertrauten Greg Abel zu übergeben. Abel ist 63 Jahre alt. Den Verwaltungsratsvorsitz, den Buffett neben dem Chefposten innehat, will der von Anlegern weltweit verehrte Investor behalten.

