Buslinien: 24-stündiger Streik am Freitag

Von: mk

Bozen – Für Freitag, 30. Januar ist ein 24-stündiger Streik von 0.00 bis 24.00 Uhr des Sasa-Personals angekündigt.

Bei den Buslinien kann es demnach in folgenden Gebieten zu Fahrtausfällen kommen: in Bozen und Umgebung, im Sarntal, in Meran und Umgebung sowie im Passeiertal und im Unterland.

Der Mindestdienst zwischen 6.00 und 9.00 Uhr sowie zwischen 12.00 und 15.00 Uhr ist gewährleistet. Alle Kursfahrten, die vor 9.00 Uhr bzw. 15.00 Uhr beginnen, erreichen die Endhaltestelle.

Die Verkehrsunternehmen sind in der Fahrplanabfrage der südtirolmobil-App/Webseite ersichtlich.

Der Streik wurde von den Gewerkschaften Ugl, OR.S.A. Trasporti und Usb ausgerufen.