Caritas: Ein kleines Ostergeschenk bewirkt Großes

Von: luk

Bozen – Auch zu Ostern lädt die Caritas zum „Schenken mit Sinn“ ein: Hühner, die regelmäßig Eier legen, bedeuten für bedürftige Familien in Afrika die Chance eine stabile und nachhaltige Lebensgrundlage zu schaffen. „Es ist eine andere Art des Schenkens, die nicht nur hier, sondern auch tausende Kilometer entfernt Freude bereitet und hilft, Not zu lindern“, wirbt Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer für die sinnvollen Geschenke der Caritas.

In Äthiopien kann ein kleines Geschenk Großes bewirken: Mit einer kleinen Hühnerschar erhalten armutsgefährdete Bauernfamilien die Chance auf einen Neuanfang. Die Tiere liefern Eier und damit wichtige Proteine für die eigene Ernährung. Gleichzeitig können Eier und spätere Nachzuchten verkauft werden, das ist ein kleiner, aber verlässlicher Beitrag zum Haushaltseinkommen.

Jedes Jahr unterstützt Caritas gemeinsam mit der Caritas Diözese Meki rund 345 Familien. Vor der Übergabe werden die Hühner untersucht und geimpft; zudem lernen die Familien alles Wichtige über Haltung, Fütterung und den Bau eines einfachen, sicheren Stalls. „So entsteht eine nachhaltige Grundlage, die Hoffnung schenkt, ganz im Sinne von Ostern“, erklärt Sandra D’Onofrio vom Caritas-Dienst für Internationale Zusammenarbeit, welche diese besonderen Geschenk-Projekte koordiniert.

Alle 17 sinnvollen Geschenke der Caritas können online unter www.caritas.bz.it bestellt und Angehörigen, Freunden oder Geschäftspartnern gewidmet werden. Für jedes Geschenk erhält der Schenkende in einer E-Mail eine personalisierte Geschenkurkunde und ein Geschenkpäckchen zum Selbstausdrucken. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte oder per Banküberweisung. Das eigentliche Geschenk gibt die Caritas über die verschiedenen Hilfsprojekte an Bedürftige weiter.

Wer keinen Internetzugang hat, kann sein Geschenk auch in den Caritas-Büros in Bozen (Sparkassenstraße 1, Tel. 0471 304 300), Meran (Galileo-Galilei-Straße 84, Tel. 0473 495 632), Brixen (Bahnhofstraße 27A, Tel. 0472 205 965) und Bruneck (Paul-von-Sternbachstraße 6, Tel. 0474 414 064) bis Gründonnerstag bestellen bzw. abholen.