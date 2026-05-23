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Veranstaltung

China im Wandel – Einblicke aus erster Hand

Samstag, 23. Mai 2026 | 11:44 Uhr
China
Stiftung Südtiroler Sparkasse
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Von: mk

Bozen – Die Stiftung Südtiroler Sparkasse lädt am Freitag, 29. Mai 2026, um 18.00 Uhr zu einem Vortragsabend mit Dr. Hermann Winkler, Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Südtiroler Sparkasse und Präsident von Südstern, in die Sparkasse Academy in Bozen ein.

Der Vortrag steht unter dem Titel „Im Auge des Sturms – Impressionen aus China“. Dr. Hermann Winkler, mit unternehmerischen Aktivitäten im Reich der Mitte bestens vertraut, gibt dabei persönliche Einblicke und Eindrücke zu aktuellen Entwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen in China.

Die Veranstaltung findet in der Sparkasse Academy, Sparkassenstraße 16 in Bozen, statt. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis 21. Mai 2026 gebeten:
Tel. 0471 316017
E-Mail: berger@stiftungsparkasse.it

Bezirk: Bozen

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