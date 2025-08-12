Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > China warnt Firmen vor Nutzung bestimmter Nvidia-Chips
Nvidia weist Sicherheitsbedenken zurück

China warnt Firmen vor Nutzung bestimmter Nvidia-Chips

Dienstag, 12. August 2025 | 09:05 Uhr
Nvidia weist Sicherheitsbedenken zurück
APA/APA/AFP/I-HWA CHENG
Von: APA/Reuters

Chinesische Behörden raten einem Medienbericht zufolge heimischen Firmen von der Nutzung bestimmter Prozessoren des US-Chipkonzerns Nvidia ab. Die Behörden hätten entsprechende Mitteilungen an eine Reihe von Unternehmen verschickt, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Darin werde besonders von der Verwendung der einfacheren H20-Chips für staatliche oder sicherheitsrelevante Zwecke abgeraten.

Nvidia weist Sicherheitsbedenken zurück

Nvidia hatte unlängst Bedenken Chinas wegen potenzieller Sicherheitsrisiken der Chips zurückgewiesen: Die Halbleiter hätten keine “Hintertüren”, die einen Fernzugriff oder eine Fernsteuerung ermöglichten, so Nvidia.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag angedeutet, dass er Nvidia trotz Sicherheitsbedenken seitens der USA den Verkauf einer abgespeckten Version seines neuesten KI-Chips nach China gestatten könnte. Kritiker befürchten, dass China selbst mit einer solchen Version seine militärischen Fähigkeiten mithilfe von US-Technologie ausbauen könnte.

Zuvor hatte die Trump-Regierung eine Vereinbarung mit Nvidia und AMD bestätigt, der zufolge die US-Regierung 15 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf bestimmter hochentwickelter Chips in China erhält.

