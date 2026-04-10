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Auch wirtschaftliche Auswirkungen für Japan

Chinas Erzeugerpreise steigen erstmals seit über drei Jahren

Freitag, 10. April 2026 | 08:15 Uhr
Nach China wurde im Mai ein Fünftel weniger exportiert
APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL
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Von: APA/Reuters

In China sind die Erzeugerpreise im März erstmals seit mehr als drei Jahren wieder gestiegen. Der Erzeugerpreisindex (PPI) legte im Jahresvergleich um 0,5 Prozent zu, teilte das nationale Statistikamt am Freitag mit. Damit endete eine 41 Monate andauernde Phase sinkender Preise. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten im Vorfeld mit einem Anstieg von 0,4 Prozent gerechnet. Der Preisauftrieb gehe auf steigende Importkosten rund um die Nahost-Krise zurück.

Die Verbraucherpreise stiegen unterdessen schwächer als erwartet. Der entsprechende Index (VPI) kletterte im März im Jahresvergleich um 1,0 Prozent, nachdem er im Februar noch um 1,3 Prozent angezogen war. Experten hatten ein Plus von 1,2 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent. Hier hatten Analysten einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet, nach einem Anstieg von 1,0 Prozent im Februar. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich um 0,3 Prozent, während sich andere Waren um 1,2 Prozent verteuerten.

Auch wirtschaftliche Auswirkungen für Japan

In Japan haben die eskalierten Konflikte im Nahen Osten die Erzeugerpreise im März unerwartet stark steigen lassen. Der entsprechende Index sei im Jahresvergleich um 2,6 Prozent geklettert, teilte die japanische Zentralbank am Freitag mit. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Plus von 2,4 Prozent gerechnet, nach revidierten 2,1 Prozent im Februar. Der zunehmende Preisdruck könnte die Notenbank dazu veranlassen, die Zinsen in naher Zukunft anzuheben.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise, die Unternehmen sich gegenseitig für Waren und Dienstleistungen in Rechnung stellen, um 0,8 Prozent. Im Februar hatte das Plus bei revidierten 0,1 Prozent gelegen. Angetrieben wurde die Entwicklung durch teureres Benzin sowie Preisaufschläge bei Chemie- und Metallprodukten. Ein Index, der die Importpreise auf Yen-Basis misst, sprang im März im Jahresvergleich um 7,9 Prozent in die Höhe, nach einem revidierten Anstieg von 2,7 Prozent im Vormonat.

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