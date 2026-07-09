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Chiphersteller SK Hynix vor Börsengang

Chiphersteller SK Hynix vor zweitgrößter Aktienplatzierung

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 06:04 Uhr
Chiphersteller SK Hynix vor Börsengang
APA/APA/AFP/JUNG YEON-JE
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Von: APA/Reuters

Die geplante 28-Dollar-Aktienplatzierung des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix stößt auf eine hohe Nachfrage von Investoren. Das Angebot sei mehr als siebenfach überzeichnet, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag. Es handelt sich um die zweitgrößte Aktienplatzierung der Welt nach dem Börsengang von SpaceX im Vormonat. Die Aktie von SK Hynix sprang im morgendlichen Handel um sechs Prozent nach oben.

SK Hynix hat sich zum führenden Lieferanten von HBM-Speicherchips für den KI-Konzern Nvidia entwickelt und ist damit ein zentraler Akteur in der Lieferkette für Künstliche Intelligenz. Mit dem Erlös aus der Aktienplatzierung will das Unternehmen neue Fabriken und Anlagen finanzieren, um die rasant steigende Nachfrage nach KI-Chips zu bedienen. Obwohl die Aktie in den vergangenen zwei Wochen rund ein Viertel an Wert verloren hat, liegt sie auf Jahressicht immer noch 680 Prozent im Plus.

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