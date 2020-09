Coronakrise Italien: 90.000 geschlossene Betriebe

Aus einer aktuellen Studie des italienischen Handelsverbands Conferescenti geht hervor, dass mittlerweile um die 90.000 Betriebe aufgrund der Coronakrise in Italien bereits schließen mussten.

Das Licht am Ende des Tunnels ist dabei noch nicht zu erkennen, im Gegenteil. Aus der Studie geht nämlich darüber hinaus ebenso hervor, dass um die 600.000 Restaurants, Bars, Hotels und Geschäfte zur Zeit auf der Kippe stehen, zumal vor allem in den Städten die Umsätze stark eingebrochen sind und der Tourismus stark gelitten hat, so berichten Medien.