Cybersicherheit: Kompetenzzentrum ist eingerichtet

Von: luk

Bozen – Schritt für Schritt baut die Agentur für ein digitales Südtirol (ADAS) ihre Kompetenzzentren auf: Vor kurzem ist jenes zur Cybersicherheit operativ geworden. Es handelt sich um einen transversalen Dienst, der von der öffentlichen Verwaltung und allen Körperschaften genutzt wird, um im Ernstfall klare und einheitliche Abläufe sicherzustellen, aber auch um die Resilienz gegen Cyberattacken zu stärken. Vor kurzem wurde er im Rahmen eines Workshops im NOI Techpark vorgestellt.

Koordinierte Cybersicherheitsstrategie für die öffentliche Verwaltung

“Für die Agentur für ein digitales Südtirol ist das Thema Cybersicherheit von zentraler Bedeutung. Mit dem Aufbau des Kompetenzzentrums sind wir nun in der Lage, mit unserem Partner, der Südtiroler Informatik AG, ein Bündel koordinierter Dienstleistungen anzubieten, die den gesamten Zyklus der IT-Sicherheit abdecken”, erklärt Josef T. Hofer, der Direktor der ADAS und der Abteilung Informatik in der Landesverwaltung. Dabei seien alle öffentlichen Körperschaften, wie etwa der Sanitätsbetrieb, der Gemeindenverband oder die Agentur für Bevölkerungsschutz eingebunden, um letztendlich eine koordinierte und definierte Cybersicherheitsstrategie in der gesamten öffentlichen Verwaltung umsetzen zu können.

An der Spitze des Kompetenzzentrums steht Christian Steurer von der Landesabteilung Informatik. Er sieht die Aufgabe des Zentrums vielfältig: “Cybersicherheit ist zu einem zentralen Thema geworden. Unsere Aufgabe ist es, die Leitlinien und das Organisationsmodell zu definieren, eine Risikoanalyse vorzunehmen und natürlich auch ein koordiniertes Vorgehen bei Cyberattacken zu garantieren.” Nicht zu vernachlässigen seien die Sensibilisierung und Ausbildung des Personals in Sachen Cybersicherheit. “Essentiell ist auch die Begleitung der Abteilungen und Körperschaften bei der Anwendung der gesetzlichen Regelungen”, sagt Steurer.

Das CSIRT Südtirol ist der operative Arm im Ernstfall

Zurückgreifen kann das neue Kompetenzzentrum auf die jahrelange Erfahrung der Südtiroler Informatik AG (SIAG), deren Team als CSIRT Südtirol unter der Leitung von Francesco Terracciano operativ Bedrohungen überwacht und bei Vorfällen eingreift. Wenn notwendig, auch über die gesamtstaatliche Cybersicherheits-Agentur ACN.

Kommunikation als essentieller Bestandteil der Krisenbewältigung

Im Zuge der Vorstellung des neuen Kompetenzzentrums wurde im NOI Techpark auch ein Workshop zum Thema Kommunikation bei einem Cybervorfall abgehalten. Dabei betonte Claudia Messner, die Direktorin der Landesagentur für Presse und Kommunikation, wie wichtig ein gemeinsames Verständnis der Grundregeln der Krisenkommunikation sei, um im Ernstfall gerüstet zu sein. “Gute Vorbereitung und eine klare Verteilung der Verantwortlichkeiten sind essenziell für eine kohärente und glaubwürdige Kommunikation, um bei einer Cyberattacke Vertrauen und Sicherheit vermitteln zu können”, schließt Messner.