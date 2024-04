Das Programm von Tipworld 2024 vorgestellt   

Vom 6. bis 9. April am Stegener Marktplatz

Bruneck – Die 44. Auflage der beliebten Messe im Pustertal bietet von Samstag, 6., bis Dienstag, 9. April, am Stegener Marktplatz wieder unzählige Höhepunkte für Besucher und Wirtschaftstreibende der östlichen Landeshälfte. Das Wochenende ist den Privatbesuchern gewidmet, am Montag und Dienstag werden topaktuelle Themen für das Fachpublikum angesprochen.

Am heutigen Vormittag, den 3. April 2024, wurde das Programm der 44. Auflage der Tipworld vorgestellt. Seit Jahrzehnten bietet die Veranstaltung ein spannendes Wochenende mit abwechslungsreichem Programm und darauffolgend zwei informative Fachbesuchertage für alle Hoteliers und Gastronomen der Gegend. Somit ist Tipworld für vier Tage gesellschaftlicher, sozialer und wirtschaftlicher Treffpunkt der östlichen Landeshälfte.

An der Pressekonferenz waren, neben dem Direktor der Messe Bozen Thomas Mur, auch Roland Griessmair (Bürgermeister der Stadtgemeinde Bruneck), Georg Oberhollenzer (Geschäftsführer der Raiffeisenkasse Bruneck), Judith Rainer (Bezirksobfrau HGV Pustertal/Gadertal sowie HGV-Vizepräsidentin), Christian Tschurtschenthaler (Vizepräsident Bruneck AKTIV GmbH und delegierter Verwaltungsrat für den Betriebszweig NOBIS), Davide Complojer (Obmann des lvh.apa Unterpustertal/Gadertal), Matthias Kirchler (SKV-Bezirksleiter Pustertal), Daniel Schönhuber (Bezirkspräsident hds Pustertal), Thomas Ausserhofer (Bezirkspräsident swr-ea Pustertal) sowie Günther Gremes (Verwaltungsratsmitglied Tipworld Gmbh) anwesend.

Als Highlight des Wochenendprogrammes präsentiert Tipworld, zum ersten Mal, den Alperia Sport Hero. „Wir freuen uns, diese Initiative auf Tipworld vorzustellen, nachdem Alperia Sport Hero auch ein wichtiges Highlight der Freizeitmesse in Bozen ist. Ziel dieser Initiative ist es, alle Teilnehmer spielerisch an den Sport heranzuführen und sie für das Hockey zu begeistern“, so Thomas Mur. Zu Gast auf der Veranstaltung sind auch die Spieler des Hockey Club Pustertal. Diese erzählen den Besuchern beim Meet & Greet über persönliche Erfahrungen auf ihrem beruflichen Werdegang zum Profisportler.

Am Sonntag können sich junge Besucher bei Bewegungsspielen austoben und mit natürlichen Materialien basteln. Begleitet werden die Kinder und Jugendlichen vom Jugenddienst Bruneck, Siebenpunkt und der Südtiroler Bäuerinnenorganisation. Am Sonntagnachmittag wird Tipworld zum Schauplatz der Qualifikationsrunde der achten Auflage des landesweiten Wattturniers „Südtiroler Wattkönig“.

Montag und Dienstag sind erneut dem Fachpublikum aus Gastronomie und Hotellerie, sowie allen Wirtschaftstreibenden vorbehalten. Am Montagabend findet das Unternehmerforum von NOBIS statt, welches zu einem der wichtigsten Wirtschaftsveranstaltungen der östlichen Landeshälfte zählt und sich heuer dem Thema der künstlichen Intelligenz widmet.

Der Direktor der Messe Bozen, Thomas Mur: „Tipworld besitzt durch den einzigartigen Mix aus Fach- und Publikumsmesse einen unnachahmlichen Charme und hat sich über viele Jahre als lokale Plattform der Pustertaler Wirtschaft etabliert. Die 44. Auflage ist wieder von vielen Highlights geprägt und wir freuen uns, gemeinsam mit unzähligen Partnern und über 200 Ausstellern, auf vier spannende Messetage.”

Vertreten auf Tipworld ist ebenfalls der Südtiroler Köcheverband SKV sowie der Hoteliers- und Gastwirteverband HGV. Deren Aufrtitt ist gleichzeitig an allen vier Messetagen Branchen-Treffpunkt. Der Wirtschaftsverband für Handwerker und Dienstleister lvh.apa ist mit einem eigenen Handwerkszelt mit über 20 Mitgliedern präsent. Des Weiteren werden auf der Tipworld zahlreiche Bezirksversammlungen abgehalten, wie jene des HGV, des Südtiroler Wirtschaftsrings swr-ea und des Handels- und Dienstleistungsverband hds.

„Für die Organisation und Durchführung eines solch umfangreichen Programmes setzt Tipworld auf starke Partner, welche der Hoteliers- und Gastwirteverband HGV, NOBIS, die Raiffeisenkasse Bruneck, der Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister lvh.apa, der Südtiroler Köcheverband SKV, der hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol, der Südtiroler Wirtschaftsring sowie Alperia sind. Dank der produktiven Zusammenarbeit können gemeinsame Ziele erreicht werden und lokale Herausforderungen gemeinsam angegangen werden“, so Armin Hilpold, Präsident der Messe Bozen.