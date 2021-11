“Den Südtiroler Markt im Fokus”

Bozen – Scheinwerfer an für lokale Produkte mit dem Qualitätszeichen Südtirol bzw. mit europäischer Ursprungsbezeichnung heißt es noch bis Ende November in vielen Lebensmittelverkaufspunkten in Südtirol. Mit einer gezielten Verkaufsaktion am heimischen Markt will IDM Südtirol die Südtirolerinnen und Südtiroler auf die kulinarische Vielfalt aus dem eigenen Land aufmerksam machen und zum bewussten Griff nach diesen Produkten animieren.

Wer beim Lebensmittelkauf auf Regionalität und Qualität achtet, wird in Südtirol schnell fündig: Die Palette der Südtiroler Produkte mit europäischer Ursprungsbezeichnung reicht von Speck und Äpfeln bis zum Wein und Stilfser Käse, dazu kommen noch Produkte mit dem Qualitätszeichen Südtirol wie beispielsweise Milch und Milchprodukte oder Freilandeier und Apfelsaft. Genau diese Produkte werden derzeit im Südtiroler Lebensmittelhandel von IDM verstärkt beworben.

“Kaum eine Region im Alpenraum kann eine solche Vielfalt von Produkten auf einem so hohen Niveau bieten. Das möchten wir den Südtiroler Konsumentinnen und Konsumenten mit dieser Initiative noch einmal verstärkt bewusstmachen“, sagt Stephan Wenger, Direktor Agrar von IDM. „Gleichzeitig wollen wir die heimischen Konsumenten dazu einladen, bevorzugt zu diesen Produkten zu greifen. Der Südtiroler Markt ist für die Hersteller dieser Lebensmittel sehr wichtig, und wir als Vermarkter der Südtiroler Qualitätsprodukte glauben sehr stark an diesen Markt. Verschiedene Marktstudien belegen, dass fast zwei Drittel der Kaufentscheidungen direkt im Verkaufspunkt getroffen werden. Deshalb legen wir diesen Herbst einen besonderen Fokus auf die heimischen Lebensmittelgeschäfte.“

Beworben werden die Qualitätsprodukte in den teilnehmenden Lebensmittelketten mit verschiedensten Werbematerialen. In ausgewählten Filialen sind zudem Genussbotschafterinnen und Genussbotschaftern im Einsatz, die den Kunden die heimischen Produkte näherbringen, indem sie sie über deren Vorzüge aufklären und Broschüren mit leckeren Rezepten verteilen, bei denen die angebotenen Produkte verwendet werden können.