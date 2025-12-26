Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Deutsche Regierung dämpft Hoffnung auf billigere Flugtickets
Deutschlands Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

Deutsche Regierung dämpft Hoffnung auf billigere Flugtickets

Freitag, 26. Dezember 2025 | 17:09 Uhr
Deutschlands Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)
APA/APA/dpa/Fabian Sommer
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Deutschlands Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat darauf hingewiesen, dass die zum 1. Juli 2026 beschlossene Senkung der Luftverkehrssteuer nicht automatisch zu niedrigeren Ticketpreisen führt. “Die Absenkung der Luftverkehrsteuer dient dazu, den Standort wettbewerbsfähiger zu machen, um überhaupt wieder ein ernst zu nehmender Mitspieler zu werden. Das ist das Hauptziel der abgesenkten Luftverkehrsteuer”, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Er antwortete damit auf die Frage, ob er erwarte, dass die Fluggesellschaften die Senkung eins zu eins an die Reisenden weitergeben würden. “Der Luftverkehrsstandort Deutschland hat ein Wettbewerbsproblem. Wir sind beim Passagieraufkommen lediglich bei knapp 90 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Andere Länder liegen bei 110 Prozent. Heißt: Es werden keine Flüge eingespart, sie finden nur woanders statt”, sagte Schnieder.

“Airlines entscheiden selbst”

“Die Airlines entscheiden selbst, mit welchen Angeboten sie an den Markt gehen. Für uns ist wichtig, dass sie in Deutschland bleiben und ihre Flugzeuge hier stationieren sowie im Interesse des Wirtschaftsstandortes Deutschland und der Fluggäste ein verlässliches Streckennetz von und zu deutschen Flughäfen sicherstellen.”

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel, stimmte Schnieder zu: “Einen Automatismus für sinkende Ticketpreise gibt es nicht”, teilte er mit. Die Absenkung der Luftverkehrsteuer sei vor allem eine Maßnahme zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts Deutschland. “Entscheidend ist, dass Airlines den Hochsteuerstandort Deutschland wieder häufiger anfliegen.”

Die in Aussicht gestellte Absenkung reiche dafür nicht: “Nur wenn in den Folgejahren weitere Reduzierungen staatlicher Abgaben, Gebühren und Steuern erfolgen, werden Airlines wieder neue Flugzeuge an deutschen Flughäfen stationieren und zusätzliche Strecken aufnehmen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Kommentare
79
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Kommentare
43
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Kommentare
25
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Selenskyj will Trump am Sonntag treffen
Kommentare
25
Selenskyj will Trump am Sonntag treffen
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Kommentare
25
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 