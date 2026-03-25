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Unterschied bei E-Autonutzung nach Wohnform wegen Lademöglichkeiten

Deutschland fördert E-Autoladepunkte in Mehrparteienhäusern

Mittwoch, 25. März 2026 | 16:33 Uhr
Unterschied bei E-Autonutzung nach Wohnform wegen Lademöglichkeiten
APA/APA/dpa/Marco Rauch
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Von: APA/dpa

Das deutsche Verkehrsministerium hat ein neues Förderprogramm für E-Auto-Ladestellen in Mehrfamilienhäusern gestartet. Es stehen 500 Mio. Euro zur Verfügung, um Wallboxen, Netzanschlüsse und weitere technische Ausrüstung zu installieren. In Deutschland gibt es den Angaben zufolge 21 Millionen Wohnungen in Mehrparteienhäusern mit knapp 9 Millionen Stellplätzen. Hier solle die private Ladeinfrastruktur ausgebaut werden.

Die Zuschüsse von bis zu 2.000 Euro pro Ladepunkt sollen in getrennten Programmen an Wohnungseigentümergemeinschaften, kleine und mittlere Wohnungsunternehmen, private Vermieter sowie an Wohnungsbaugesellschaften vergeben werden.

Riesiges Ungleichgewicht bei E-Auto-Nutzung nach Wohnform

Der Verband der Automobilindustrie wies in dem Zusammenhang auf ein bestehendes Ungleichgewicht bei den Ladestellen nach Wohnform hin: “Etwa drei Viertel der E-Auto-Besitzer wohnen derzeit in eigenen Häusern, während nur rund ein Viertel zur Miete oder in einer selbst genutzten, eigenen Wohnung lebt. Diese Zahl verdeutlicht den Handlungsbedarf, die Lademöglichkeiten auch in Mehrparteienhäusern zu verbessern”, erklärt VDA-Präsidentin Hildegard Müller laut Mitteilung.

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