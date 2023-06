Die Fotografinnen und Fotografen beim FC Südtirol

Bozen – Die Berufsgemeinschaft hielt ihre Jahresversammlung auf dem Trainingsgelände des FC Südtirol ab. Hannes Fischnaller, Manager des Fußballklubs, lud alle Fotografinnen und Fotografen im lvh zu einer interessanten Führung ein.

Der Obmann der Fotografinnen und Fotografen im lvh, Florian Andergassen, begrüßte die Teilnehmer/innen zur Jahresversammlung der Berufsgemeinschaft auf dem Trainingsgelände des FC Südtirol in Eppan. Die Wahl des Ortes war perfekt, denn erst durch Fotografinnen und Fotografen entsteht Pressearbeit, welche die Profi-Fußballer bekannt macht. Viele wichtige Themen wurden bei der Jahresversammlung besprochen. So warb Andergassen dafür die Gruppe auch für Filmerinnen und Filmer zu öffnen und sie mit den Fotografinnen und Fotografen in einer Berufsgruppe zu vereinen. Auch die Richtpreise wurden angesprochen, welche für Fotografinnen und Fotografen, ebenso wie für Filmerinnen und Filmer bei der Handelskammer hinterlegt sind. Diese sollen für das nächste Jahr inflationsmäßig angepasst werden. Diskutiert wurde auch das Urheberrecht. lvh-Vizepräsident Hannes Mussak betonte hierbei: „Es braucht immer wieder Sensibilisierungsarbeit und Aufklärung zu den Nutzungsrechten.“ Bei den Wahlen wurde der bisherige Vizeobmann Harald Wisthaler einstimmig zum neuen Obmann ernannt. Unterstützt wird er im Berufsbeirat von Andergassen Florian, Armin Huber, Manuel Kottersteger, Michael Mair am Tinkhof, Hannes Niederkofler, Vanessa Runggaldier, Alfred Tschager, Jonas Vieider und Ivan Bortondello.