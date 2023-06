Die große Welt des Kurzfilms zu Gast in Schlanders

Erste Kurzfilmkonferenz in Südtirol will die lokale Kurzfilmbranche mit dem internationalen Markt verbinden

Schlanders – Der Kurzfilm und alles, was man darüber wissen muss, steht im Mittelpunkt der ersten Kurzfilmkonferenz, die in Südtirol über die Bühne geht. Der neue Branchentreff ist aus einer Zusammenarbeit von IDM Südtirol mit dem Talents and Short Film Market (TSFM) entstanden, einem renommierten internationalen Filmmarkt, der das Wachstum der Kurzfilmindustrie fördern und neue Talente dieses Sektors entdecken und unterstützen will. Das ist auch das große Ziel der Konferenz im Vinschgau, die vom deutschen, italienischen und ladinischen Kulturamt des Landes mitorganisiert und unterstützt wird. Beteiligt bei der Organisation des Events waren auch die Dokumentarfilmschule ZeLIG und BZ48H – short film contest. Zielgruppe sind Filmschaffende aus dem deutschsprachigen Raum, Italien, Osteuropa und dem Balkan, vor allem aber junge Südtiroler Nachwuchstalente und Jugendliche, die sich für den audiovisuellen Sektor interessieren. Das Event findet von 29. Juni bis zum 2. Juli in der BASIS – Social Activation Hub in Schlanders statt.

„Südtirol hat schon seit einigen Jahren das Augenmerk auf den Kurzfilm gelegt. Diese filmische Kunstform ist sehr wichtig für den Nachwuchs, denn sie ermöglicht einen weniger aufwändigen Einstieg in die Branche und Sichtbarkeit für junge Talente und den Filmstandort, z.B. bei speziellen Festivals für Kurzfilme“, sagen die drei Bildungs- und Kulturlandesräte Philipp Achammer, Giuliano Vettorato und Daniel Alfreider. 2021 hätten die deutsche, die italienische und die ladinische Kulturabteilung deshalb gemeinsam mit der Film Association of South Tyrol (FAS) IDM dabei unterstützt, ein eigenes Förderprogramm für Kurzfilme einzuführen. „Die Organisation der Kurzfilmkonferenz TSFM Summer Event #1 ist der nächste wichtige Schritt, um das Thema in Südtirol weiter zu lancieren und den Südtiroler Markt mit anderen europäischen Regionen zu verbinden“, sagt Vera Leonardelli, Direktorin Business Development von IDM. „Indem wir diese Konferenz in Südtirol durchführen, ermöglichen wir unseren lokalen Filmschaffenden und jungen Talenten einen Austausch mit internationalen Fachleuten. Sie erfahren, was sich gerade in der Branche tut, lernen, wo sie gerade selbst stehen und können wichtige Kontakte knüpfen.“

Kurzfilme zu drehen sei wie ein Training, und das sei sehr wichtig, sagt Enrico Vannucci, Mitbegründer und künstlerischer Leiter des TSFM, der auch die künstlerische Leitung des Sommer-Events im Vinschgau übernommen hat: „Kaum ein Produzent würde einem unerfahrenen Regisseur ein Projekt in die Hand geben. Deshalb sind Kurzfilme eine ideale Gelegenheit, das Handwerk zu erlernen und seine Fähigkeiten zu erproben und auszubauen.“ Das bedeute allerdings nicht, dass Kurzfilme minderwertige Filme seien. „Der Kurzfilm ist echtes Kino, und er hat auch einen guten Ruf. Dieser Sektor hat sich im Laufe der Zeit in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Es gibt heute viel mehr Produktionen, gleichzeitig aber auch mehr Festivals und Online-Plattformen für Kurzfilme“, betont Vannucci.

Um alle Facetten des Kurzfilms bei der Konferenz zu beleuchten, ist das Programm sehr vielfältig. Es umfasst unter anderem mehrere, von internationalen Moderator/-innen geleitete Panel-Diskussionen, die sich wichtigen Themen der Kurzfilmproduktion widmen, z.B. Veranstaltungen, auf denen eigene Projekte vorgestellt werden können, Finanzierungsmöglichkeiten und die besten Tipps für den Vertrieb des eigenen Kurzfilms. Dazu kommen eine Masterclass des international renommierten Südtiroler Regisseurs Ronny Trocker sowie die Chance, eigene Projekte im Rahmen von zwei „Pitching-Sessions“ zu präsentieren. Weil das TSFM Summer Event #1 aber vor allem eine Plattform der Interaktion sein will, werden anknüpfend an diese Präsentationen der vorgestellten Werke One-to-One-Meetings mit Branchenprofis sowie Netzwerk-Aktivitäten angeboten.

Weil man auch der Bevölkerung das Medium des Kurzfilms näherbringen möchte, stehen zwei öffentlich zugängliche Kurzfilm-Screenings auf dem Programm. Für filminteressierte junge Besucher/-innen gedacht ist das „Visitors Programme“. Es gibt angehenden jungen Filmemacher/-innen die Gelegenheit, sich anhand von Workshops zum Thema Film einen ersten Eindruck der Branche zu verschaffen und diesen durch den Besuch des Events dann noch weiter zu vertiefen. Ziel dieses Besucherprogramms ist es, Aufmerksamkeit zu generieren, den kreativen Austausch zu ermöglichen sowie den Nachwuchs zu fördern und frische Talente für den Filmsektor zu gewinnen.

Ermöglicht wird das breitgefächerte Programm des TSFM Summer Event #1 auch durch die Sponsoren des Events, den Tourismusverein Schlanders-Laas, die Spezialbier-Brauerei Forst und die Kellerei Bozen. Alle Infos zur Veranstaltung gibt es hier: https://www.film.idm-suedtirol.com/de/location-development/tsfm-summer-event.