Die rollende Stadt: “Monsters Are Coming! Rock & Road”

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 10:09 Uhr
Das Spiel wird allen empfohlen, die anspruchsvolles Gameplay schätzen
Von: APA/dpa

Wann wird ein neues Spielkonzept zum eigenen Genre? Spätestens, wenn andere Spiele die Formel erweitern und auf andere Umgebungen umsetzen. Und das macht “Monsters Are Coming! Rock & Road” sehr intensiv.

Im Prinzip setzt es stark auf das 2022er-Hitspiel “Vampire Survivors” auf. Die Spielenden steuern eine Heldenfigur, die automatisch näherkommende Gegner attackiert. Die Gegner verlieren Erfahrungspunkte, die man so ernten kann. Außerdem findet man Kisten, in denen sich neue Ausrüstungsgegenstände oder andere Verbesserungen verbergen.

Eine ganze Stadt verteidigen und schützen

Allerdings erweitert “Rock & Road” das Prinzip um eine Stadt, die immer weiter einen festgelegten Weg entlang rollt. Diese Stadt muss der Held ebenfalls vor Monstern schützen – und zwar auch, indem er Rohstoffe wie Holz, Stein oder Gold einsammelt und diese zusammen mit den Erfahrungspunkten zur Stadt bringt.

Stein repariert die Stadt. Holz verbessert ihre Kampfkraft. Und mit den Erfahrungspunkten können die Spielenden Gebäude an die Stadt setzen – etwa einen Drachenturm, der Feuer speit, oder einen Mörser. Beides sind Elemente, die wiederum die Stadt schützen.

Zwei wahre Zeitfresser gehen eine Verbindung ein

So vermischen sich zwei wahre Zeitfresser miteinander: Das Prinzip von “Vampire Survivors” mit Tower Defense. Fällt die Stadt oder erreicht sie eine Arche, werden mit den gefahrenen Kilometern neue Inhalte freigeschaltet – etwa weitere Türme oder neue Städte-Layouts. Insgesamt eine Empfehlung für alle, die anspruchsvolles Gameplay schätzen.

“Monsters Are Coming! Rock & Road” kostet knapp 10 Euro und ist für PC und Xbox Series X/S erschienen. Die Altersfreigabe liegt bei 12 Jahren (USK).

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

