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Die Volksbank Filiale in Casale sul Sile feiert ihr 20-jähriges Bestehen

Montag, 01. Juni 2026 | 15:59 Uhr
Volksbank Casale sul Sile
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Von: mk

Casale sul Sile – Das 20-jährige Bestehen der Filiale in Casale sul Sile ist ein wichtiger Meilenstein, der von einer soliden und dauerhaften Verbundenheit mit der lokalen Gemeinschaft zeugt, die auf Beziehungen, Vertrauen und Nähe zu Familien und Unternehmen beruht. An der Veranstaltung nahm auch Stefania Golisciani, Bürgermeisterin von Casale sul Sile, teil.

„Als Regionalbank sind wir in der Gemeinschaft von Casale sul Sile präsent“, so Vittorio Pucella, Niederlassungsleiter von Treviso und Pordenone der Volksbank. „Entgegen dem allgemeinen Trend zur Schließung von Bankfilialen investieren wir weiterhin in unsere lokale Präsenz und unterstützen die Familien und Unternehmen vor Ort.“

Die Präsenz vor Ort bleibt ein zentrales Element des Volksbank Modells: Die Filiale ist nicht nur ein physischer Ort, sondern auch ein Raum für Beziehungen, an dem die Beraterinnen und Berater der Kundschaft zuhören und ihnen mit Kompetenz und Professionalität zur Seite stehen. Der Filialleiter von Casale sul Sile, Nicola Zuccon, wird vom stellvertretenden Filialleiter Alessandro Done sowie von den Beraterinnen Gloria Casson und Serena Sperandio unterstützt.

„Unsere Präsenz in Casale sul Sile basiert auf einem für uns wesentlichen Prinzip: die ‚Bank der Menschen‛ zu sein“, sagt Nicola Zuccon, Filialleiter in Casale sul Sile. „Tag für Tag bauen wir solide und dauerhafte Beziehungen auf, die es uns ermöglichen, das Gebiet eingehend kennenzulernen und unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen zu begleiten, die zur Entwicklung der lokalen Gemeinschaft beitragen.”

Bezirk: Bozen

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