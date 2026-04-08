Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise

Von: luk

Bozen – Tanken wird für Autofahrer in Südtirol erneut teurer: In Bozen hat der Dieselpreis bereits die Marke von 2,2 Euro pro Liter überschritten. Gleichzeitig sind die internationalen Ölpreise zuletzt deutlich gefallen. Es ist eine Entwicklung, die sich an den Zapfsäulen bislang nicht widerspiegelt.

Nach Angaben der Verbraucherschutzorganisation Codacons kostet ein Liter Diesel im Stadtgebiet aktuell im Schnitt rund 2,205 Euro. Auch Benzin liegt mit etwa 1,82 Euro pro Liter auf hohem Niveau.

Damit gehört Bozen zu den ersten Städten Italiens, in denen die psychologisch wichtige 2,2-Euro-Grenze bereits überschritten wurde. Auch in anderen Regionen ziehen die Preise weiter an.

Besonders brisant: Die Entwicklung erfolgt entgegen dem Trend auf den internationalen Märkten. Der Ölpreis ist zuletzt um rund 18 Prozent gefallen, unter anderem infolge geopolitischer Entspannungssignale, etwa im Zusammenhang mit einer Annäherung zwischen den Vereinigte Staaten und Iran.

Aus Sicht von Codacons droht nun eine “Zwei-Geschwindigkeiten-Entwicklung”: Während steigende Ölpreise in der Vergangenheit schnell an die Verbraucher weitergegeben wurden, könnten sinkende Preise nur verzögert an den Zapfsäulen ankommen.

Für Autofahrer bedeutet das vorerst keine Entlastung – im Gegenteil: Die Spritpreise bleiben hoch und könnten nur langsam wieder sinken.

Dieser sogenannte Rakete‑ und Federeffekt beschreibt, dass Benzinerhöhungen schnell an die Zapfsäule weitergegeben werden, Senkungen der Rohstoffkosten aber deutlich langsamer in niedrigen Spritpreisen ankommen – die Preise schießen also wie eine Rakete nach oben, fallen aber nur wie eine Feder nach unten.