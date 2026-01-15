Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Doppelmayr erhält Großauftrag für Cablebús Línea 5 in Mexico City
Längste urbane Seilbahn der Welt

Doppelmayr erhält Großauftrag für Cablebús Línea 5 in Mexico City

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 07:02 Uhr
10-MGD_Cablebús_Línea_1_Mexico City_MEX_001
Doppelmayr
Von: mk

Von: mk

Mexico City – Die Doppelmayr Gruppe wurde für die Umsetzung der neuen Cablebús Línea 5 ausgewählt – eines der bedeutendsten Mobilitätsprojekte in Mexico City. Die Anlage wird mit einer Gesamtlänge von 15,2 Kilometern und zwölf Stationen die längste urbane Seilbahn der Welt sein. Die Gesamtinvestition von 7,9 Milliarden mexikanischen Pesos (rund 372 Millionen Euro) in dieses Projekt unterstreicht das klare Engagement der Regierung von Mexico City für eine nachhaltige, sichere und inklusive Mobilität.

Die neue Cablebús Línea 5 wird die längste urbane Seilbahn der Welt sein. Mit einer Gesamtlänge von 15,2 Kilometern und zwölf Stationen verbindet sie die Stadtteile Álvaro Obregón, Magdalena Contreras und Benito Juárez. Die neue Seilbahnlinie wird mit einer Kapazität von bis zu 3.000 Fahrgästen pro Stunde und Richtung die aktuellen Reisezeiten halbieren. Als integraler Bestandteil des öffentlichen Verkehrsnetzes trägt sie dazu bei, die Lebensqualität der Anwohner zu steigern und ihre Anbindung an andere Teile der Hauptstadt deutlich zu verbessern. Die Eröffnung der Cablebús Línea 5 ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Doppelmayr setzt bei der Umsetzung auf modernste Seilbahntechnologie, die höchste Standards in Sicherheit, Verfügbarkeit und Energieeffizienz erfüllt.

Das System bietet:

• stabile Betriebsbedingungen – selbst unter komplexen Wetterverhältnissen

• barrierefreien Zugang und eine komfortable Fahrt für alle

• moderne Sicherheits- und Überwachungssysteme für maximale Zuverlässigkeit

• geringere Umweltbelastung als jedes andere öffentliche Verkehrsmittel

• nahtlose und direkte Verbindungen als Abkürzung über stark befahrene Straßen

Nachhaltige Mobilität, die Kosten und Emissionen reduziert

Die Cablebús Linie 5 zeichnet sich durch ihre hohe betriebliche Effizienz und ihren direkten Beitrag zu einer nachhaltigeren Mobilität aus. Das System benötigt nur sehr wenig Platz und greift kaum in die bestehende Infrastruktur ein. Dadurch entstehen deutlich geringere Kosten für Verkehrsflächen. Die Auswirkungen auf den städtischen Raum bleiben minimal. Darüber hinaus trägt das Projekt wesentlich zur Reduktion von Schadstoffemissionen bei: Durch den Umstieg auf elektrische, seilgezogene Mobilität wird die Luftqualität verbessert und die Effizienz des bestehenden öffentlichen Verkehrsnetzes gesteigert.

Das Seilbahnprojekt Cablebús Linie 5 stärkt die Zusammenarbeit und die gemeinsame Vision der Regierung von Mexico City und der Doppelmayr Gruppe, mit der Entwicklung nachhaltiger Mobilität die Herausforderungen des Landes zu lösen. Die Zusammenarbeit begann im Jahr 2021 mit den Cablebús-Linien 1 und 3 sowie der Seilbahn in Uruapan, die sich derzeit im Bundesstaat Michoacán im Bau befindet. Damit entsteht in Mexiko die umfangreichste urbane Seilbahninfrastruktur – mit künftig mehr als 50 Kilometern Gesamtlänge, die über 350.000 Fahrgästen täglich eine verbesserte Mobilität bietet.

Neben Seilbahnen für den öffentlichen urbanen Verkehr hat die Doppelmayr Gruppe auch weitere Projekte realisiert, darunter den Cable Liner® Aerotrén am internationalen Flughafen von Mexico City (AICM), ein RopeCon®-System für den nachhaltigen Materialtransport in der Bergbauindustrie sowie die Vidanta Gondelbahn – die erste touristische Seilbahn in einem Strandresort in Lateinamerika.

