Vergangenes neu interpretieren

Drei Maturantinnen, zwei vergessene Kulturgüter und ein Ziel

Dienstag, 10. März 2026 | 15:08 Uhr
Screenshot 2026-03-10 133427
Christian Steier
Meran – Nadine, Miriam und Judith sind Maturantinnen an der Landeshotelfachschule Kaiserhof und kamen im Rahmen ihres Abschlussprojekts auf die Idee, aus traditionellen Zutaten ihrer Heimat neue Produkte zu entwickeln.

Im Zentrum des Projekts steht die Wiederbelebung zweier lokaler, heute kaum mehr verbreiteter Kulturgüter: Latsche und Kloatze. Die drei Schülerinnen entwickelten die Idee, mit der Latsche eine besondere Käsekreation zu kreieren und ergänzend dazu ein Chutney aus Kloatze zuzubereiten. Dabei wird der aromatische Latschenkäse durch das fruchtig-süße Kloatzenchutney harmonisch ergänzt und geschmacklich abgerundet.

Die Produktion des Käses erfolgt in Oberinn am Ritten beim „Wolfhof“ mit Armin Fink. Im April werden sie das Projekt im “Gloriette Guesthouse” in Oberbozen am Ritten präsentieren, sowie in ihrer Schule im Rahmen der Projekttage.

Der Projektname wurde mit Bedacht gewählt: „Caseum“ – das lateinische Wort für Käse – verweist klar auf das Kernthema, verleiht dem Vorhaben jedoch zugleich eine besondere außergewöhnliche Note. Mit ihrem Projekt möchten die drei Maturantinnen nicht nur ihr fachliches Können unter Beweis stellen, sondern auch ein Stück regionaler Genusskultur zurück ins Bewusstsein rufen.

 

