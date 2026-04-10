Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > E-Mail-Konto gehackt: Was Sie jetzt tun sollten
Auffällige Anmeldeversuche können auf einen Hackerangriff hindeuten

E-Mail-Konto gehackt: Was Sie jetzt tun sollten

Freitag, 10. April 2026 | 10:53 Uhr
Auffällige Anmeldeversuche können auf einen Hackerangriff hindeuten
APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose
Schriftgröße

Von: APA/dpa

“Haben Sie versucht, sich auf einem anderen Gerät einzuloggen?” Solche oder ähnliche Sicherheitsabfragen hat wohl jede und jeder schon einmal bekommen. Insbesondere, wenn der Mail-Anbieter sich auf diese Weise meldet und Sie sich nicht mit dem neuen Smartphone oder von einem fremden Rechner aus eingewählt haben, sollten Sie alarmiert sein: Es könnte sich um einen Hackerangriff auf Ihren Account handeln.

Bekommen Kriminelle tatsächlich Zugriff, können sie damit großen finanziellen Schaden anrichten und in Ihrem Namen etwa Ware bestellen oder Kredite aufnehmen. Die Stiftung Warentest empfiehlt daher, folgende Warnzeichen unbedingt ernst zu nehmen – sie können Hinweis auf ein geknacktes E-Mail-Konto sein:

– Ihr Anbieter informiert Sie über Änderungen am Konto, die Sie nicht selbst vorgenommen haben – zum Beispiel auch Anmeldungen von neuen Geräten.

– Auch ohne Hinweis des Anbieters bemerken Sie Änderungen am Konto, die nicht von Ihnen ausgeführt wurden.

– Ihnen bleibt der Zugang zum eigenen Konto verwehrt, Sie können sich nicht mehr einloggen.

– Auch wenn der Zugang zu einem anderen Account verwehrt bleibt – etwa einem Onlineshop – kann das ein Indiz sein. Womöglich wurde das Passwort über Ihr gehacktes Mail-Postfach geändert.

– Sie entdecken gesendete Nachrichten, die Sie nicht verfasst haben.

– Ihre Kontakte weisen Sie auf Nachrichten von Ihrem E-Mail-Konto hin, die Sie nicht verschickt haben.

Wer solche oder ähnliche Indizien bemerkt, sollte unter keinen Umständen zögern. Die Stiftung Warentest rät, dann schnellstmöglich den eigenen Mail-Anbieter zu kontaktieren und dessen Anweisungen zu befolgen. Warnen Sie zudem Ihre Kontakte, rät das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Falls das Passwort für den Mail-Account auch bei anderen Online-Konten Verwendung findet, müssen auch diese unbedingt geändert werden.

Zudem sollte der Angriff bei der Polizei angezeigt werden – für die Strafverfolgung können Screenshots nützlich sein. Ferner ist es sinnvoll, den Vorfall der Schufa zu melden. Dann kann die Auskunftei Unternehmen warnen, die bei dieser die Bonität abfragen – so kann möglichen Betrugsversuchen vorgebeugt werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterberger kritisiert Regierungslinie gegenüber Orbán und Trump
Kommentare
47
Unterberger kritisiert Regierungslinie gegenüber Orbán und Trump
HGV unterstützt Dolomitenort im Kampf gegen wildes Campen
Kommentare
41
HGV unterstützt Dolomitenort im Kampf gegen wildes Campen
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Kommentare
40
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Rauf auf den Berg, runter mit dem Preis
Kommentare
35
Rauf auf den Berg, runter mit dem Preis
Winterschlaf vorbei: Bär in Südtirol unterwegs – VIDEO
Kommentare
32
Winterschlaf vorbei: Bär in Südtirol unterwegs – VIDEO
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 