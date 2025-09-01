Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19

Montag, 01. September 2025 | 10:28 Uhr
Von: mk

Bozen – Das neue digitale südtirolmobil Portal von für die Bestellung und Verlängerung des U19 Passes ist aktiv. Das ermäßigte Jahresticket richtet sich nicht nur an Schülerinnen, Lehrlinge und Praktikantinnen, sondern – jetzt neu – an alle unter 19 Jahren.

Die neue Plattform vereinfacht den gesamten Ablauf: Eltern und Erziehungsberechtigte können den Pass komplett online verlängern und bezahlen: schnell, unkompliziert und ohne Gang zum Schalter. Das System ist benutzerfreundlich, übersichtlich und wurde entwickelt, um mehr Selbstständigkeit für Familien und weniger Bürokratie zu ermöglichen.

Verlängerungen, ganz einfach online

Wer bereits einen U19 Pass (ehemals abo+) besitzt, kann ihn über www.südtirolmobil.info/u19 verlängern.

Nach Eingabe der Kartennummer und des Geburtsdatums werden die Daten geprüft, die Gebühr von 20 Euro bezahlt – und die Gültigkeit des Passes wird bis zum 15. September 2026 verlängert.

Neubestellungen

Wer einen neuen U19 Pass bestellen möchte, geht auf myportal.südtirolmobil.info. Nach der Registrierung können die Daten des Kindes und der Schule eingegeben und die Bestellung abgeschlossen werden. Ein E-Mail informiert über die Zahlungsmöglichkeiten.

Die Karte wird anschließend an das Schulsekretariat geschickt und dort zu Schulbeginn verteilt. Wer nicht zur Schule geht, kann den U19 an allen südtirolmobil Infopoints abholen.

Persönliche Beratung?

Wer persönliche Unterstützung bevorzugt, kann sich an die südtirolmobil Infopoints in Bozen, Brixen, Bruneck oder Meran wenden – Montag bis Freitag, von 9 bis 13 Uhr.

