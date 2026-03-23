Einzigartige Ausbildung: 14 neue Apfelsommeliers diplomiert

Von: mk

Terlan – Mit dem erfolgreichen Abschluss des sechsten Lehrgangs verfügt Südtirol über 14 neue Botschafter für den heimischen Apfel. Insgesamt wurden damit seit 2021 bereits 87 Apfelsommeliers ausgebildet. Die weltweit einzigartige Ausbildung zum „Apfelsommelier aus Südtirol“ wurde vom Südtiroler Apfelkonsortium gemeinsam mit dem Südtiroler Bauernbund ins Leben gerufen und seither kontinuierlich weiterentwickelt.

Über drei Monate lang setzten sich die Teilnehmenden intensiv mit der Südtiroler Apfelwirtschaft auseinander. Im Mittelpunkt standen Sensorik und Verkostung, also die Fähigkeit, Aromen, Texturen und geschmackliche Unterschiede der einzelnen Sorten gezielt zu erkennen und zu beschreiben. Ergänzt wurde die Ausbildung durch Inhalte zu Sortenvielfalt, Anbau und Verarbeitung sowie durch Exkursionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Anbau über Verarbeitung und Forschung bis hin zur Gastronomie.

Die Ausbildung verbindet fundiertes Fachwissen mit praktischer Anwendung. Die neuen Apfelsommeliers werden vielseitig eingesetzt: bei Verkostungen, auf Messen und Veranstaltungen sowie in Hotellerie und Gastronomie. Ziel ist es, die Qualität und Vielfalt des Südtiroler Apfels erlebbar zu machen und verständlich zu vermitteln.

„Die Apfelsommeliers sind wichtige Botschafter für den Südtiroler Apfel. Sie vermitteln Wissen, schaffen Verständnis und machen unsere Vielfalt direkt erlebbar“, betont Harald Weis, Obmann des Südtiroler Apfelkonsortiums.

Mit dem Abschluss des sechsten Lehrgangs wächst das Netzwerk weiter und stärkt die gezielte Wissensvermittlung rund um den Südtiroler Apfel im In- und Ausland.