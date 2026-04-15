Endometriose: Mit Aufklärung gegen die Schmerzen

Von: luk

Bozen – Im Filmclub Bozen ist vor kurzem auf Initiative des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen der Dokumentarfilm “Nicht die Regel” gezeigt worden, der auf eindrückliche Weise Diagnose, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten von Endometriosen darstellt.

Bei der chronischen, meist schmerzhaften Erkrankung Endometriose wächst Gewebe, das der Gärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter. Im Anschluss an die Filmvorführung wurde das Thema in einer Podiumsdiskussion mit dem Primar der Gynäkologie des Krankenhauses Bozen Martin Steinkasserer, der Präsidentin des Endometriose-Vereins „NoiConVoi“ Miriam Leopizzi und Sara Critelli, einer Betroffenen, vertieft.

“Nicht immer”, betonte Steinkasserer, “stehen Regelschmerzen mit Endometriosen in Verbindung, deshalb ist es wesentlich, sich an spezialisierte, fachärztliche Dienste zu wenden. Außerdem ist die Sensibilisierung zu diesem Thema wichtig, damit Frauen schneller die richtige Diagnose bekommen.”

Der Endometriose-Verein „NoiConVoi“ bietet Frauen psychologische Begleitung und Austausch unter Betroffenen an. Präsidentin Miriam Leopizzi unterstreicht: „Es ist uns ein großes Anliegen, Mädchen und Frauen zu unterstützen, damit sie besser mit dieser Erkrankung klar kommen. Zu oft ist das Reden darüber noch schwierig und mitunter auch mit Scham behaftet. Bei uns finden betroffene Frauen Gehör.“

Frauen, die entsprechende Symptome aufweisen, raten die Expertinnen und Experten einen Termin bei der Gynäkologin oder dem Gynäkologen des Vertrauens zu vereinbaren oder aber über die Vormerkzentrale unter der Telefonnummer 100100 einen Termin in den gynäkologischen Abteilungen der jeweiligen Gesundheitsbezirke des Südtiroler Sanitätsbetriebs vorzumerken. Eine Vormerkung ist ohne Verschreibung möglich.

Auch über den Verein “NoiConVoi” (Associazione Endometriosi Alto Adige Noi Con Voi) können Informationen eingeholt werden.