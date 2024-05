Engagiert für die Zukunft des Ofenbau-Handwerks

Costermano – Kürzlich fand in der Firma Wöhler Italia in Costermano am Gardasee die Jahresversammlung der Hafner im lvh statt. Die Teilnehmer der Veranstaltung waren voller Eifer und Interesse, als der Obmann Christian Gross der Berufsgemeinschaft den Tätigkeitsbericht präsentierte und das vergangene Jahr Revue passieren ließ, berichtet der lvh. Sein Dank galt insbesondere dem engagierten Beirat, dessen wertvolle Mitarbeit stets zum Erfolg beiträgt.

Besonders lobenswert waren laut lvh die Bemühungen im Bereich der Jugendarbeit, wie die Projekte „Abenteuer Handwerk“ und „Erlebniswelt Baustelle“, die von den Beiräten betreut wurden. Gross betonte die Bedeutung des persönlichen Engagements und der Leidenschaft für das Handwerk, um junge Menschen für den Hafner-Beruf zu begeistern und somit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.

Im Verlauf der Versammlung wurden nach Angaben des lvh Themen wie Weiterbildung und die Ausarbeitung des Richtpreisverzeichnisses diskutiert, um die Mitglieder über alle aktuellen Belange der Berufsgemeinschaft zu informieren.

B“esonders erwähnenswert ist der bevorstehende internationale VEUKO-Kongress im Haus des Handwerks in Bozen, der vom 14. bis 17. Mai stattfinden wird. Zahlreiche VEUKO-Mitglieder aus verschiedenen Ländern haben sich bereits angemeldet, und die Hafner-Gemeinschaft freut sich, diesen Kongress mit großer Begeisterung zu organisieren“, so der lvh.

Der lvh weiterhin: „Ein Höhepunkt der Versammlung war das Fachreferat von Luca Cester von Wöhler Italia, dass sich mit der Messung bei Öfen und der Norm UNI 10389-2/2022 befasste. Die Teilnehmer erhielten Einblicke in aktuelle Analysetechniken und deren praktische Anwendung vor Ort.“

Nach einer ausführlichen Betriebsbesichtigung lud die gastgebende Firma Wöhler zu einem gemeinsamen Abendessen und einem fachlichen Austausch ein.