Erfolgreiche Pressereise der Therme Meran

Von: mk

Meran – Am 20. und 21. Mai veranstaltete die Therme Meran eine zweitägige Pressereise, an der insgesamt 14 Journalistinnen und Journalisten teilnahmen. Ziel der Veranstaltung war es, den Medienvertretern einen umfassenden Einblick in die Therme Meran, ihre Angebote sowie aktuelle und zukünftige Entwicklungen zu geben.

Die Gäste erhielten eine Präsentation über die Therme Meran und ihre verschiedenen Bereiche. Im Rahmen einer Führung durch die Struktur wurden unter anderem die Bereiche Pools & Sauna, der Thermenpark, die Medical Area, das Fitness Center, der Shop sowie die MySpa vorgestellt. Zudem hatten die Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit, die Therme Meran eigenständig zu besuchen und sich persönlich ein Bild vom Angebot zu machen.

Großes Interesse weckte der Bio Nature Pool der Therme Meran, der ein Badeerlebnis ganz ohne chemische Zusätze ermöglicht. Dank innovativer Filtertechnologie bleibt das Wasser sauber, besonders hautfreundlich und umweltschonend. Auch der neue Schneeraum sowie die neuen Schneeduschen im Saunabereich stießen bei den Gästen auf große Begeisterung.

Im Rahmen gemeinsamer Mittag- und Abendessen bot sich zudem Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Gesprächsthemen waren unter anderem die wirtschaftliche Bedeutung der Therme Meran für die Region, architektonische Aspekte der Struktur sowie verschiedene Angebote, Dienstleistungen und zukünftige Projekte.

Die Pressereise bot den teilnehmenden Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit, die Therme Meran näher kennenzulernen und direkte Eindrücke vor Ort zu sammeln. Gleichzeitig stand der persönliche Austausch mit den Verantwortlichen der Therme Meran im Mittelpunkt der beiden Tage.