Erfolgreicher Mini-Tag der Jungschar in Brixen

Von: Ivd

Brixen – Insgesamt kamen knapp 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus 29 verschiedenen Pfarreien zusammen, um einen Tag ganz im Zeichen der Gemeinschaft zu verbringen. Eingeladen wurden alle Minis ab 11 Jahren und die Leiter der Ortsgruppen. „Es war uns ein Anliegen, auch mal etwas speziell für jugendliche und junggebliebene Minis anzubieten. Wir freuen uns, dass dieser Tag so gut angekommen ist“, so Matthias Komar, zweiter Vorsitzender der Jungschar. In Südtirol sind etwa 5.000 Kinder, Jugendliche und auch einige Erwachsene als Ministranten aktiv und tragen so zu den religiösen Feierlichkeiten bei. Komar bedankt sich bei allen, die ministrieren oder die Minis einlernen, zuteilen und begleiten: „Der Einsatz der Minis und der Leiter ist in den Pfarreien sehr wertvoll und nicht selbstverständlich. Der Mini-Tag ist unser Dankeschön für dieses besondere Engagement.“

Das Programm war laut der Veranstalter sehr vielfältig: Die Minis konnten sich sportlich, spielerisch und kreativ austoben. Von Freundschaftsbändern knüpfen über Taschen bemalen, Pralinen herstellen und Bilder auf Holz drucken, bis hin zu entspannten Momenten in der Chill-Out-Ecke – für jeden Geschmack war etwas dabei. Spiel, Spaß und Action gab es auch beim beliebten Bubble Soccer und bei anderen Spielen wie zum Beispiel bei Spike-Ball. Am Abend versammelten sich die Teilnehmenden und ließen den ereignisreichen Tag bei einer faszinierenden Feuershow ausklingen. „Es war schön zu sehen, wie viel Spaß die Minis hatten, wie sie ihre Talente bei den verschiedenen Stationen entfalten konnten und neue Freundschaften knüpften“, so Komar.

Die Katholische Jungschar Südtirols bedankt sich bei Hansjörg Condin und seinem Team für die Feuershow, beim Priesterseminar für die Bereitstellung des Geländes sowie beim Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen für die finanzielle Unterstützung der laufenden Vereinstätigkeit.