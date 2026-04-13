Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 – Bankdienstleistungen für Südtirols Wirtschaft geliefert

Von: mk

Bozen – Gute Ergebnisse, eine erfolgreiche Umsetzung des Strategieplans 2025-2027 und konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Raiffeisenkassen und Unternehmen lieferte die Raiffeisen Landesbank Südtirol im Geschäftsjahr 2025.

„Trotz globaler Unsicherheiten und einer Abschwächung bei zentralen Handelspartnern ist die Wirtschaft Südtirols auch 2025 gewachsen. Südtirol muss den Veränderungen aktiv begegnen. Unser Auftrag ist es dabei, den Raiffeisenkassen, den Südtiroler Unternehmen und Familien gute Finanzlösungen und -dienstleistungen zu bieten. Gemeinsam können wir die Veränderungen mitgestalten und den Wohlstand im Land langfristig sichern“, sagt Präsident Hanspeter Felder.

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hat die Aufgabe, die 39 Raiffeisenkassen Südtirols bei ihrer Banktätigkeit zu unterstützen. Sie stellte den Raiffeisenkassen auch im abgelaufenen Jahr vielseitige Bankdienstleistungen und -produkte in hoher Qualität zur Verfügung und arbeitete vor allem bei der Vergabe von Krediten eng mit ihnen zusammen. Neue Dienstleistungen zur Unterstützung im täglichen Geschäft wurden den Raiffeisenkassen angeboten. Darüber hinaus wurde die gesamte Organisation gestärkt, indem zusätzliche Einlagen gesammelt wurden.

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol (RLB) hatte für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einer verhaltenen Kreditnachfrage in einem sinkenden Zinsumfeld gerechnet. Am Jahresanfang bremsten die verhaltene wirtschaftliche Entwicklung und verschiedene makroökonomische Unsicherheitsfaktoren den Optimismus. Zinssenkungen der EZB, eine weiterhin rückläufige Inflation, dynamische Aktienmärkte und geopolitische Umbrüche prägten das Jahr 2025. Gegen Jahresende hat sich die Lage und somit auch die Kreditnachfrage verbessert. Der Wirtschaftsstandort Südtirol erwies sich in diesem Umfeld weiterhin als sehr resilient.

Die RLB hat diese Entwicklungen genutzt und gemeinsam mit den Raiffeisenkassen wichtige Impulse für Südtirols Wirtschaft gesetzt. Die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres fallen entsprechend positiv aus.

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hat die Umsetzung des Strategieplans 2024-2027 weitergeführt. Dabei wurde der Fokus auf die Stärkung ihrer Rolle als Kompetenzzentrum für die Raiffeisenkassen und auf die Beratung der Firmenkundinnen und -kunden gesetzt. Neben dem laufenden Geschäft wurden wichtige Neuerungen eingeführt und strategische Projekte umgesetzt. Alle wesentlichen Planwerte und Kennzahlen im Kerngeschäft wurden erreicht.

„Unsere Kundinnen und Kunden vertrauen uns“

„Im November 2025 hat Moody’s die Qualität und Solidität unseres Bankinstituts erneut honoriert und unser Rating für langfristige Bankeinlagen und Emissionen auf A3 angehoben. Die Raiffeisen Landesbank Südtirol verfügt damit weiterhin über die italienweit höchstmögliche Note von Moody’s für langfristige Bankeinlagen und Emissionen. Nur einige wenige in Italien ansässige Banken können diese Bewertung vorweisen. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen das sehr und legen ihr Geld erneut bei uns an“, so Generaldirektor Simon Ladurner.

Die direkten Kundeneinlagen sind um 7,72 Prozent auf 1,10 Milliarden Euro gewachsen. Dies ermöglichte es der Raiffeisen Landesbank Südtirol, auf kurzfristige Refinanzierungs-Operationen bei institutionellen Kunden zu verzichten. Die indirekten Einlagen (Investmentfonds, Obligationen Dritter, Aktien, Lebensversicherungen) beliefen sich zum Jahresende auf 3,27 Mrd. Euro (+3,81 Prozent).

„Wir finanzieren Südtiroler Unternehmen“

Raiffeisen konzentriert sich auf Südtirol. „Bei der Vergabe von Krediten arbeiten wir eng mit den Raiffeisenkassen zusammen. Gemeinsam stellten wir den Südtiroler Unternehmen und Privatpersonen auch im Jahr 2025 die nötigen Finanzierungen für ihre Projekte zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten blieb die Kreditnachfrage in Südtirol jedoch verhalten“, erläutert Felder. Die von der Raiffeisen Landesbank Südtirol vergebenen wertberichtigten Kredite sind im Jahr 2025 von 1,65 auf 1,63 Mrd. Euro zum 31.12.2025 gesunken. Dies entspricht einer Abnahme von 0,82 Prozent.

Die Qualität der Kredite ist gut

„Die Qualität der vergebenen Kredite ist gut. Die Kundinnen und Kunden zahlen ihre Kreditraten pünktlich, denn die Wirtschaft Südtirols ist sehr stabil“, sagt Ladurner. Die Non-Performing-Loan-Rate hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut verbessert und beläuft sich zum 31.12.2025 auf 3,15 Prozent. Die Vorsicht der Raiffeisen Landesbank Südtirol bei der Kreditvergabe hat sich bewährt.

Nachhaltiges Wirtschaften für eine enkeltaugliche Zukunft

„Bei unseren Anlage- und Kreditprozessen haben wir auch im Jahr 2025 großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt und mit unseren Mitarbeitenden mehrere konkrete ESG-Aktionen organisiert” kommentiert Ladurner.

Mit den ESG-konformen Anleihen unterstützt die Raiffeisen Landesbank Südtirol gezielt die Transformation hin zu einer nachhaltigen Unternehmensführung der Kunden.

2025 wurde zusätzlich ein Green Bond für Kleinanleger aufgelegt. Durch die Emission von Green Bonds und Sustainability Bonds wurden bis zum 31.12.2025 Green Loans und Social Loans über ein Gesamtvolumen von mehr als 144 Millionen Euro genehmigt. Zum Bilanzstichtag waren knapp 116 Mio. Euro davon ausgezahlt.

Gute Rentabilität im Kerngeschäft

Wie erwartet hat die EZB die Geld- und Kapitalmarktzinssätze im Laufe des Jahres 2025 weiter gesenkt. Sie reduzierte den Leitzins der Europäischen Zentralbank von 3,15 Prozent zum Jahresanfang viermal bis zum Jahresende auf 2,15 Prozent. Diese Entwicklung der Geldmarktzinssätze führte zu einer Verringerung der Zinsschere aus dem Primärkundengeschäft. Der Zinsüberschuss liegt daher bei 50,15 Millionen Euro und damit erwartungsgemäß um 7,57 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Provisionsüberschuss positionierte sich mit 19,95 Millionen Euro um 12,28 Prozent über dem Vorjahreswert.

Effiziente Struktur

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol achtet auf den disziplinierten Umgang mit den Ressourcen. Das „Cost-Income-Verhältnis“, das bekannteste Maß für Effizienz bei Banken, liegt mit 50,30 Prozent weiterhin im europäischen Spitzenfeld.

Solide Kapitalbasis

Das Eigenkapital der Raiffeisen Landesbank Südtirol liegt mit 529,25 Mio. Euro um 3,99 Prozent über dem Vorjahreswert. Dies ist maßgeblich auf den Anstieg der Gewinnrücklagen und auf das Geschäftsergebnis zurückzuführen.

Die harte Kernkapitalquote (sogenannte „CET-1-Quote“) bleibt mit 23,23 Prozent hervorragend und weit über den aufsichtsrechtlichen Vorgaben.

Gutes Ergebnis

„Im abgeschlossenen Geschäftsjahr wurden neben dem Tagesgeschäft strategische Weichen gestellt, Neuerungen eingeführt und wichtige Projekte erfolgreich abgeschlossen. Unser erwirtschafteter Reingewinn ist ein Erfolg, der auch auf die starke und verlässliche Zusammenarbeit im Raiffeisenverbund zurückzuführen ist. Er stärkt die Stabilität der gesamten Raiffeisen-Organisation“, sagt Präsident Felder.

Der Gewinn vor Steuern liegt bei 38,68 Millionen Euro, der Reingewinn beträgt 27,14 Millionen Euro.

Die Gesellschafterversammlung hat heute die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 7 Mio. Euro beschlossen.

Ausblick

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol blickt zuversichtlich auf eine insgesamt optimistische Wirtschaftslage in Südtirol. Im Jahr 2026 setzt die Bank die Umsetzung der im Strategieplan 2024–2027 festgelegten Schwerpunkte weiter fort. Der Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung des Raiffeisen-Bankenverbundes Südtirols, der Steigerung der Effizienz, Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Besonders wichtig sind dabei der Ausbau der Rolle der Raiffeisen Landesbank Südtirol als Bank-Kompetenzzentrum für die Raiffeisenkassen, die Verbesserung des Liquiditätsmanagements im Verbund und die Intensivierung der Geschäftstätigkeit im Firmenkundenbereich.

Das Budget für das Jahr 2026 geht, unter Berücksichtigung der Prognosen zum Wirtschaftsumfeld, von einem leichten Wachstum sowohl bei den Kundeneinlagen als auch bei den Ausleihungen aus. Das Vertrauen unserer Kund*innen, hauptsächlich der Südtiroler Unternehmen und der Raiffeisenkassen, ist unverändert hoch. Die enge Zusammenarbeit im Raiffeisen IPS bleibt der wichtigste Garant für den langfristigen Erfolg von Raiffeisen in Südtirol.

Das aktuelle Umfeld ist von politischen Herausforderungen und dadurch verursachten wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt. Insbesondere die Entwicklung an den Finanz- und Geldmärkten lässt sich derzeit schwer abschätzen.

In Folge der Entwicklungen auf den Zinsmärkten wird der Druck auf den Zinsüberschuss weiter zunehmen. Die Bank verfolgt weiterhin eine vorsichtige Geschäftspolitik und sorgt für eine solide Risikovorsorge. Mit der vorhandenen starken Kapitalausstattung und den geringen Risiken ist die Raiffeisen Landesbank Südtirol gut für die Herausforderungen der kommenden Jahre gerüstet.

„Die Zahlen, die wir im Tagesgeschäft sehen, bleiben robust, die Südtiroler Wirtschaft wächst weiter. Mit unserem klaren Fokus auf die Unterstützung der Südtiroler Unternehmen und Raiffeisenkassen sehen wir dem laufenden Geschäftsjahr optimistisch entgegen“, sagt Generaldirektor Simon Ladurner.