Erste Windows-PCs mit Nvidia-Chips werden vorgestellt

Von: APA/Reuters

Der KI-Chip-Hersteller Nvidia und Microsoft werden einem Medienbericht zufolge in der kommenden Woche wohl erstmals Windows-PCs präsentieren, die Nvidia-Chips als Hauptprozessor nutzen. Die Vorstellung solle auf der Computex-Messe in Taiwan und Microsofts Build-Entwicklerkonferenz in San Francisco erfolgen, berichtete Axios am Samstag unter Berufung auf Insider.

Mit Nvidida-Chips ausgestattete Computer würden sowohl von Microsofts Surface-Marke als auch von anderen PC-Herstellern wie Dell erwartet. Microsofts Bemühungen, auf akkuschonendere Chips umzusteigen, haben bisher keinen nennenswerten Verkaufsboom ausgelöst. Der wichtigste Konkurrent Apple, der eigene Chips verwendet, stellte im März aktualisierte MacBooks mit den neuesten M5-Chips vor.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte erstmals 2023 über Nvidias Pläne berichtet, CPUs zu entwickeln, die Microsofts Windows-Betriebssystem nutzen und auf Arm-Technologie basieren.