EU kündigt eine Milliarde Euro für Umsetzung von KI an

Von: APA/Reuters

Die EU will mit einer Milliarde Euro den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in wichtigen Industrien fördern. Die sogenannte “Apply AI Strategie” sieht vor, KI-Tools schneller in Bereichen wie Gesundheit, Energie, Kultur oder am Bau einzuführen, wie die Europäische Kommission am Mittwoch mitteilte. “Ich möchte, dass die Zukunft von KI in Europa gestaltet wird”, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Der Schritt soll auch dazu beitragen, die EU unabhängiger von Technologie aus den USA und China zu machen. “Wir werden diese ‘AI-First’-Mentalität in allen unseren Schlüsselsektoren vorantreiben”, sagte von der Leyen.

Zentren für Gesundheitsscreenings

Als Maßnahmen schlägt die Strategie etwa Netzwerke von KI-gestützten Zentren für Gesundheitsscreenings vor. Im Energiebereich, in der Produktionstechnik oder in der Pharmaindustrie sei hingegen sogenannte “agentic AI” denkbar, also eine KI, die auch eigenständig Aufgaben übernehmen kann. Die Mittel sollen sich aus EU-Rechercheprojekten speisen. Dazu zählt “Horizont Europa”, das zentrale EU-Förderprogramm für Forschung, sowie das Programm “Digitales Europa”, das digitale Infrastruktur vorantreibt. Die EU setzt darauf, dass auch Mitgliedsstaaten und die Privatwirtschaft zu Investitionen ermutigt werden.

Im vergangenen Jahr hatte die EU den AI-Act verabschiedet, der einen einheitlichen Rahmen für den Einsatz von KI setzen sollte. Im April 2025 folgte ein Aktionsplan, um Regulierung und Kosten zu verringern, die sich daraus in der Umsetzung für Startups ergeben.