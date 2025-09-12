EU will Verbrenner-Aus ab 2035 “schnellstmöglich” überprüfen

Von: APA/Reuters

Die EU-Kommission zieht laut eigenen Angaben die eigentlich für das kommende Jahr geplante Überprüfung der CO2-Grenzwerte für Autos ab 2035 um ein Jahr vor. Das solle sobald wie möglich passieren, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel nach einem Treffen mit Vertretern der Auto-Lobby.

Aus EU-Kreisen hatte es zuvor geheißen, dass die Überprüfung nun Ende 2025 erfolgen werde. Zudem werde eine neue regulatorische Kategorie für kleine Elektroautos geschaffen, die in Europa gebaut würden. Es geht um preiswerte E-Fahrzeuge.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war am Freitag mit den Spitzen der europäischen Autobranche zum Strategischen Dialog zusammengekommen. Derzeit sehen die EU-Regeln vor, dass der CO2-Ausstoß von Autos bis 2035 auf Null sinken muss. Danach sind den aktuellen Regeln zufolge keine Autos mehr erlaubt, die im Betrieb CO2 ausstoßen. Im Vorfeld hatten sich Bundeskanzler Friedrich Merz und die Autoindustrie für eine Kurskorrektur bei den EU-Klimaregeln stark gemacht.