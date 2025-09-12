Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > EU will Verbrenner-Aus ab 2035 “schnellstmöglich” überprüfen
Verbrennerverbot 2035 wird von der EU überprüft

EU will Verbrenner-Aus ab 2035 “schnellstmöglich” überprüfen

Freitag, 12. September 2025 | 15:36 Uhr
Verbrennerverbot 2035 wird von der EU überprüft
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die EU-Kommission zieht laut eigenen Angaben die eigentlich für das kommende Jahr geplante Überprüfung der CO2-Grenzwerte für Autos ab 2035 um ein Jahr vor. Das solle sobald wie möglich passieren, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel nach einem Treffen mit Vertretern der Auto-Lobby.

Aus EU-Kreisen hatte es zuvor geheißen, dass die Überprüfung nun Ende 2025 erfolgen werde. Zudem werde eine neue regulatorische Kategorie für kleine Elektroautos geschaffen, die in Europa gebaut würden. Es geht um preiswerte E-Fahrzeuge.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war am Freitag mit den Spitzen der europäischen Autobranche zum Strategischen Dialog zusammengekommen. Derzeit sehen die EU-Regeln vor, dass der CO2-Ausstoß von Autos bis 2035 auf Null sinken muss. Danach sind den aktuellen Regeln zufolge keine Autos mehr erlaubt, die im Betrieb CO2 ausstoßen. Im Vorfeld hatten sich Bundeskanzler Friedrich Merz und die Autoindustrie für eine Kurskorrektur bei den EU-Klimaregeln stark gemacht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
62
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Kommentare
56
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Bekannter Trump-Aktivist Charlie Kirk getötet
Kommentare
44
Bekannter Trump-Aktivist Charlie Kirk getötet
Übergriffe: Ex-Skitrainer aus Südtirol in der Schweiz für fünf Jahre gesperrt
Kommentare
37
Übergriffe: Ex-Skitrainer aus Südtirol in der Schweiz für fünf Jahre gesperrt
Millionenaffäre um Bozner Finanzberater: Anwalt sieht keine Veruntreuung von Kundengeldern
Kommentare
35
Millionenaffäre um Bozner Finanzberater: Anwalt sieht keine Veruntreuung von Kundengeldern
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 