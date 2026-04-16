Eurac Research Bozen: Instandhaltungsarbeiten abgeschlossen

Von: luk

Bozen – Am Gebäude der Eurac Research in der Drususallee in Bozen wurden die außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten abgeschlossen. Die Arbeiten betrafen vor allem die Sanierung des Dachs und eine energetische Verbesserung. Die alten solarthermischen Anlagen wurden durch neue Photovoltaikanlagen ersetzt. Dadurch wird die Energieeffizienz des Gebäudes deutlich verbessert und ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet. Parallel dazu wurden die Lüftungsgeräte ausgetauscht. Dadurch arbeiten die Anlagen effizienter und der Komfort in den Innenräumen verbessert sich.

Landesrat für Hochbau Christian Bianchi hat sich bei einem Lokalaugenschein ein Bild der Arbeiten gemacht: “Mit diesem Eingriff zeigen wir, dass sich die Sanierung bestehender Gebäude und Nachhaltigkeit gut verbinden lassen. Effizientere Technik wie Photovoltaik sowie Verbesserungen an Anlagen und Dach senken den Energieverbrauch und werten das Gebäude auf.”

Die Arbeiten wurden im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Land Südtirol und Eurac Research umgesetzt. Eurac Research führte die Arbeiten durch und das Land Südtirol erstattet die Kosten. Das Gebäude durch die Sanierung nun moderner und energieeffizienter.