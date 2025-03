Euregio-Awards: Bewerbung ab sofort möglich

Von: Ivd

Innbruck/Bozen/Trient – Drei Länder, zwei Preise, ein Thema: Dies sind die Koordinaten für den Euregio-Jungforscherpreis 2025 und den Euregio-Innovationspreis 2025. Ab sofort sind Bewerbungen für beide Preise möglich. Die Wirtschaftskammer Tirol sowie die Handels- und Wirtschaftskammern Bozen und Trient stiften die Preise. Zusammen mit der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino haben sie für beide Preise das Thema “Wettbewerbsfähigkeit und Standort Euregio” gewählt.

Ablauf

Aus den eingereichten Kurzfassungen der wissenschaftlichen Arbeiten beziehungsweise Innovationen wählen die zwei Jurys mit einschlägigen Fachleuten die Finalisten aus. Diese stellen ihre Arbeit am 16. August im Rahmen der Euregio Days beim Europäischen Forum Alpbach in Tirol vor; am Abend werden die Sieger prämiert.

Jungforscherpreis

Für den Euregio-Jungforscherpreis können sich Nachwuchsforschende unter 35 Jahren in englischer Sprache bis zum 6. April bewerben. Sie können entweder aus aller Welt stammen und ihre Arbeiten an einer Euregio-Forschungseinrichtung entwickelt haben oder aus der Euregio stammen und an einer Forschungsstätte in aller Welt tätig sein.

Die Arbeiten können sich in allen wissenschaftlichen Disziplinen mit dem heurigen Thema auseinandersetzen: vom allgemeinen Blick über ethische oder verwaltungstechnische Fragen – etwa Entbürokratisierung – bis zu Spezialbereichen wie Anwendung, Mobilität, Bildung oder Innovation.

Die ersten drei Plätze sind mit 5.000, 2.500 und 1.000 Euro dotiert.

Details und das Bewerbungsformular sind unter Euregio-Jungforscherpreis zu finden.

Innovationspreis

Der Euregio-Innovationspreis ist für innovative Projekte von Unternehmen mit Sitz in der Euregio gedacht. Bis zum 15. April können sie Produkte, Prozesse, Technologien oder Dienstleistungen einreichen, die bereits umgesetzt sind oder kurz vor der Umsetzung stehen. Die Innovationen müssen das Potenzial haben, die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens oder ihrer Kunden zu steigern. Bewerbungen sind in allen Bereichen willkommen – von Technologie über Tourismus bis hin zu Landwirtschaft und darüber hinaus.

Die ersten drei Plätze sind mit 10.000, 5.000 und 2.000 Euro dotiert, die Hälfte davon umfasst PR-Leistungen der drei Standortagenturen in der Euregio.

Details und das Bewerbungsformular sind auf der Website zu finden.

Fragen zu beiden Preisen beantwortet Johanna Steger (Tel: +43 512 508 2355, E-mail: johanna.steger@euregio.info).