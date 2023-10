Euregio-Jugendfestival in St. Martin in Thurn beendet

Gruppenfoto der Euregio-Jugendlichen vor dem Ciastel de Tor in St. Martin in Thurn im Gadertal (Foto: Euregio)

Gadertal – Jugendliche aus der Euregio zusammenführen, gemeinsame Einblicke in aktuelle Themen und Diskussionen ermöglichen – darauf zielt das Euregio-Jugendfestival ab, das heuer im Gadertal stattgefunden hat.

Mit einer Diskussion über die Zukunft der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und dem Zusammentreffen mit dem Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur im Ladinischen Kulturinstitut Micurá de Rü in St. Martin in Thurn hat das Euregio-Jugendfestival 2023 heute seinen Abschluss gefunden. Die jungen Leute schilderten im abschließenden Treffen mit dem ladinischen Landesrat ihre Eindrücke, bezeichneten die Veranstaltung als anregend und als eine gute Gelegenheit, grenzüberschreitende Freundschaften zu schließen und Sprachbarrieren zu überwinden. Das Euregio-Jugendfestivals 2023 war am Mittwoch, 4. Oktober im ladinischen Kulturinstitut/Istitut Ladin “Micurá de Rü” in St. Martin in Thurn im Gadertal eröffnet worden, dessen Tätigkeit Direktor Jürgen Runggaldier vorstellte.

Mehrsprachigkeit, Kultur und Tourismus im Fokus

Im Mittelpunkt der diesjährigen zwölften Ausgabe des Festivals stand die Themen Mehrsprachigkeit, Kultur und Tourismus. 36 jugendlichen Teilnehmenden im Alter von 16 bis 19 Jahren aus den drei Euregio-Ländern gewannen im Laufe der vier Festivaltage im Gadertal lang Einblick in die ladinische Kultur, Sprache und Geschichte. Als ein besonderes Highlight entpuppte sich für die Jugendlichen der Ladinisch-Crash-Kurs. Auf dem Programm standen aber auch Workshops mit Kunstschaffenden im ladinischen Museum “Ciastel de Tor” samt einer Führung durch Direktorin Katharina Moling sowie eine Auseinandersetzung mit der Geschichte Ladiniens und der hundertjährigen Teilung mit dem Direktor des ladinischen Kulturinstituts “Cesa De Jan”, Dennis Dorigo.

Museumsbesuche und Treffen mit Sportgrößen

Die Euregio-Jugendlichen besuchten während der vier Festivaltage zudem das “Museo della Grande Guerra ‘Tre Sassi'” am Valparolapass in Cortina d’Ampezzo und das Freilichtmuseum auf dem beeindruckenden Gipfel des Lagazuoi. Neben Sprache und Kultur wurde auch der Tourismus thematisiert: Unter dem Motto “Sportevents und Tourismus in Hochabtei” trafen die Euregio-Jugendlichen mit Sportgrößen und Tourismusverantwortlichen zusammen und konnten in Stern aufschlussreiche Blicke hinter die Hotelkulissen werfen.

Ausgezeichnetes Euregio-Festival

Das Euregio-Festival führt seit nunmehr zwölf Jahren junge Menschen zwischen 16 und 19 Jahren aus Tirol, Südtirol und dem Trentino unter dem Motto “Die Europaregion gemeinsam bauen – Costruí deboriada la regiun europeica” zusammen. 2014 wurde das Euregio-Jugendfestival von der Europäischen Union im Rahmen der ersten Ausschreibung des EVTZ-Preises “Building Europe Across Borders” mit dem zweiten Platz bedacht.