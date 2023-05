Euregio sucht Projekte zu Energiewende und Versorgungssicherheit

Bozen – Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino hat gemeinsam mit den Wirtschafts- und Handelskammern der Europaregion – nunmehr zum sechsten Mal – den Euregio-Innnovationspreis ausgeschrieben. In diesem Jahr steht das Thema “Energiewende und Versorgungssicherheit” im Mittelpunkt.

Bewerbungen bis zum 7. Juni

Unternehmen und Forschende können im Rahmen des Wettbewerbs Produkte, Technologien oder Dienstleistungen zu diesem Themenbereich bis zum 7. Juni 2023 einreichen. Gesucht werden beispielhafte Projekte in den drei Kategorien ökologische Energieproduktion, Energieeffizienz und Energiesicherheit.

Voraussetzung ist, dass die Einreichenden aus Tirol, Südtirol oder dem Trentino stammen oder in einem Unternehmen, einer Universität, einer Hochschule oder einer Forschungseinrichtung in der Euregio tätig sind. Der Euregio-Innovationspreis 2023 wird von den Wirtschafts- und Handelskammern der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino gestiftet und ist mit 10.000 Euro, 5.000 Euro sowie 2.000 Euro dotiert, wovon die Hälfte aus regionalen PR-Leistungen der Standortagenturen besteht.

Leistungen der Unternehmen und Forschenden aufzeigen

Wie Landeshauptmann Arno Kompatscher betont, gebe es in der Euregio viele ausgezeichnete Unternehmerinnen und Unternehmer, die im Bereich der Versorgungssicherheit und der nachhaltigen Technologien tätig sind. “Mit dem Strategiepapier ‘Klimaplan Südtirol 2040’ setzt das Land Südtirol Maßnahmen, um dem Klimawandel entgegenzusteuern. Es muss aber klar sein, dass alle gesellschaftlichen Akteure Teil der Lösung sind. Nur gemeinsam können wir die Klimawende erreichen”, sagt Kompatscher und ruft zur Teilnahme am Euregio-Innovationspreis auf.

Auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle ist es ein Anliegen, visionäre Forschende und Unternehmen vor den Vorhang zu holen und zu unterstützen: “Als Land Tirol haben wir mit der Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie bereits einen Fahrplan gezeichnet. Um bis zum Jahr 2050 energieautonom und unabhängig zu sein, brauchen auch wir viele neue innovative Ideen und Projekte.” Der Euregio-Innovationspreis soll die Bedeutung der Europaregion als internationaler Innovationsstandort aufzeigen.

Prämierung der Projekte am 21. August in Alpbach

Die Finalistinnen und Finalisten werden eingeladen, am 20. und 21. August bei den Tirol-Tagen des Europäischen Forums Alpbach ihre Einreichungen der hochkarätigen Jury unter dem Vorsitz von Josef Margreiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding GmbH, vorzustellen. Die Euregio-Days des Europäischen Forums Alpbach haben sich in den vergangenen Jahren zum Treffpunkt und Schaufenster der Innovations- und Forschungslandschaft der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino entwickelt. Die Preisverleihung findet am 21. August statt.

Weitere Informationen zum Euregio-Innovationspreis sind unter www.euregio.info/innovation zu finden.