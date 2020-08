Europaregion stärkt die Zusammenarbeit

„Tour of the Alps“ als Vorzeigeprojekt

Bozen – Im Rahmen des gestrigen Tiroltags beim Europäischen Forum in Alpbach haben die Geschäftsführer der Landestourismusorganisationen von Tirol, Südtirol und Trentino die Gründungsanträge für Euregio Connect unterzeichnet. Ziel dieses Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ist eine vertiefte Kooperation zwischen den drei Ländern.

Mit der „Tour of the Alps“ haben die drei Landestourismusorganisationen (LTO) IDM Südtirol, Tirol Werbung und Trentino Marketing bereits ein erstes gemeinsames Projekt als Europaregion umgesetzt. Um die Kooperation in den Bereichen Tourismus, Kultur und Sport zu erleichtern und institutionalisieren, haben die Geschäftsführer der drei LTO in Alpbach mit ihrer Unterschrift Euregio Connect offiziell initiiert. „Gerade in der heutigen Zeit wird zunehmend sichtbar, dass eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit für eine prosperierende Zukunft entscheidend ist. Mit diesen Anträgen haben wir nun einen wesentlichen Schritt getan, um die Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern unserer Europaregion organisatorisch gut aufzustellen“, machte Tirol Werbung-Geschäftsführer Florian Phleps anlässlich der Unterzeichnung deutlich.

„Wir haben die Europaregion bereits in den vergangenen Jahren mit Inhalten gefüllt. Mit Euregio Connect heben wir diese gute Zusammenarbeit auf eine neue Ebene“, sagte Erwin Hinteregger, Generaldirektor von IDM Südtirol. Das Trentino war Ausgangspunkt der bisher größten und wichtigsten gemeinsamen Initiative der drei LTO: „Wir haben unseren ‚Giro del Trentino‘, ein Radrennen mit mehr als 40jähriger Geschichte, in den Dienst dieser guten Sache gestellt und daraus gemeinsam die ‚Tour of the Alps‘ geformt“, erläuterte Maurizio Rossini, Geschäftsführer von Trentino Marketing. Seit 2017 führt dieses fünftägige Etappenrennen Radprofis durch die drei Länder und verbindet die Europaregion auf sportlicher und touristischer Ebene. „Auf dieser Basis wollen wir unsere Kooperation weiter ausdehnen“, so Rossini.

Über Euregio Connect

Euregio Connect ist ein Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), der die Zusammenarbeit seiner drei Mitglieder IDM Südtirol, Tirol Werbung und Trentino Marketing erleichtert, da die Umsetzung grenzübergreifender Projekte vereinfacht wird. Beim Tiroltag in Alpbach wurden die Gründungsanträge für diesen EVTZ unterschrieben. Nach Überprüfung und Zustimmung der zuständigen Institutionen in Österreich (Land Tirol) und Italien gilt Euregio Connect nach spätestens sechs Monaten als offiziell gegründet und kann operativ tätig werden. Der Sitz dieses EVTZ ist in Innsbruck.