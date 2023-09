EuroSkills 2023: Südtirol glänzt in Polen

Danzig/Bozen – Bis zur letzten Sekunde hat das 12köpfige WorldSkills Italy Team bei der europäischen Berufsweltmeisterschaft gekämpft. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) ist stolz darauf, die hervorragenden Ergebnisse der Junghandwerker/innen des WorldSkills Italy Teams bekannt zu geben. Bei diesem Wettbewerb, bei dem Hunderte von jungen Fachkräften aus ganz Europa in drei Tagen in Danzig gegeneinander angetreten sind, haben Südtirols Nachwuchstalente ihr Können erneut unter Beweis gestellt und beeindruckende Erfolge erzielt.

Vize-Europameisterin der Friseure darf sich künftig Julia Stamper aus Eppan nennen. Mit ihr freut sich Fachexpertin Margit Gostner. Auch Bau- und Galanteriespengler Alex Ploner aus Wengen, der sich mit dem Fachexperten Paul Jaist auf den Wettbewerb vorbereitet hat, ist Europas Vize-Weltmeister seiner Berufssparte. Den hervorragenden dritten Platz hat der Bodenleger Alex Libardi aus Meran erreicht. Sein Fachexperte Andreas Hochgruber ist stolz auf seine Leistung.

Ein Medaillon of Excellence, welches all jene Kandidatinnen und Kandidaten mit besonders hoher Punktezahl erhalten, nahm Baumeister und Maurer Georg Hochgruber aus Rodeneck entgegen. Gemeinsam mit dem Fachexperten Ernst Seeber freuen sie sich über das erzielte Ergebnis. Ein weiteres Exzellenz-Diplom ging an die Schönheitspflegerin Laura Giraudo aus Pinerolo mit Expertin Orietta De Santis, welche den dritten Platz knapp verfehlt hat.

Begeistert über die Ergebnisse der italienischen Mannschaft zeigt sich die offizielle Delegierte von EuroSkills, Jasmin Fischnaller, die dem Wettbewerb in Polen persönlich beigewohnt hat: „Jede und jeder Teilnehmer/in hat bis zum Schluss alles gegeben. Alle haben Stärke bewiesen und werden allein durch die Teilnahme zu Siegerinnen und Siegern, vor allem aber zu großen Vorbildern für unsere Jugend. Ich wünsche mir, dass mit diesem Ergebnis die Bedeutung der handwerklichen Ausbildung einmal mehr in den Vordergrund rückt und wir noch viele weitere junge Menschen für praktische Berufe begeistern können.“

Lobesworte kommen auch von lvh-Präsident Martin Haller: „Diese Auszeichnungen sind nicht nur ein Zeugnis für das Talent und das Engagement unserer jungen Fachkräfte, sondern auch für die hohe Qualität der Ausbildung im Handwerk in Südtirol. Wir sind stolz auf euch, auf euer Können und euer Durchhaltevermögen.“

Der lvh gratuliert den erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des WorldSkills Italy Teams zu ihren herausragenden Leistungen und ist stolz darauf, dass sie Südtirol auf internationaler Ebene vertreten haben. Diese Erfolge sind ein Beweis für die exzellente handwerkliche Ausbildung in Südtirol und zeigen, dass die Zukunft des Handwerks in Südtirol in guten Händen liegt.