ExxonMobil mit Milliardeninvestition in Nigeria

Von: APA/Reuters

ExxonMobil und seine Partner investieren eine Milliarde Dollar (876,89 Mio. Euro) in das Usan-Infill-Projekt vor der Küste Nigerias. Die Förderung solle dadurch um 40.000 Barrel pro Tag steigen, teilte die nigerianische Aufsichtsbehörde NUPRC am Mittwoch mit. Der Geschäftsführer von ExxonMobil Nigeria, Jagir Baxi, bestätigte die Investitionszusage auf einer Ölkonferenz in der Hauptstadt Abuja.

Die Investition markiert nach Angaben der NUPRC die Rückkehr von ExxonMobil zu Bohraktivitäten in dem Land, nachdem die letzte Bohrung des Unternehmens auf das Jahr 2016 zurückgeht. Das Projekt soll innerhalb von 18 Monaten die erste Produktion liefern. Nigeria versucht, neue Investitionen im Fördergeschäft anzuziehen und die Rohölproduktion zu steigern. Unabhängig davon vergab die NUPRC 19 neue Lizenzen für die Prospektion in Tief- und Flachwassergebieten.