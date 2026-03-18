Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > EZB berät nach Ölpreisschock über Zinsen
EZB will zu späte Reaktion verhindern

EZB berät nach Ölpreisschock über Zinsen

Mittwoch, 18. März 2026 | 21:30 Uhr
EZB will zu späte Reaktion verhindern
APA/APA/dpa/Boris Roessler
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Inflation eingedämmt, leichtes Wachstum im Euroraum: Noch vor wenigen Wochen wähnte sich die Europäische Zentralbank (EZB) in einer komfortablen Lage. Doch mit dem Krieg im Nahen Osten und dem Ölpreisschock wächst die Sorge, dass die Teuerung wieder deutlich anzieht. Nun gibt die EZB am Donnerstag (14.15 Uhr) die nächste Zinsentscheidung bekannt.

Im Februar lag die Inflationsrate im Euroraum bei 1,9 Prozent und damit im Zielbereich der EZB, die mittelfristig eine Rate von zwei Prozent anstrebt. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Notenbank abwarten und den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins vorerst bei 2,0 Prozent belassen wird.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane warnte bereits vor den Folgen eines länger andauernden Iran-Kriegs. Dies könne die Wirtschaft bremsen und die Inflation anheizen. Mit dem Zinsentscheid stehen auch neue Prognosen der EZB zu Wachstum und Inflation im Euroraum an – in der aktuellen Lage eine schwierige Sache.

EZB will zu späte Reaktion verhindern

Die Notenbank will unbedingt verhindern, dass sie auf eine mögliche neue Preiswelle zu spät reagiert. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 stand die EZB in der Kritik, den damaligen Preisanstieg lange unterschätzt zu haben. Die Inflation im Euroraum schnellte zeitweise auf mehr als zehn Prozent nach oben.

Einige Experten erwarten in der aktuellen Lage eine Zinserhöhung im Sommer. Der EZB-Rat bleibe wachsam, betonte jüngst der deutsche Bundesbankchef Joachim Nagel: “Sollte sich das Inflationsbild substanziell ändern, sind wir in einer guten Lage, um darauf reagieren zu können.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bildungswesen: Land legt Vorschlag zu Reallohnerhöhung vor
Kommentare
80
Bildungswesen: Land legt Vorschlag zu Reallohnerhöhung vor
Steigende Treibstoffpreise spülen richtig Knete in die Staatskasse
Kommentare
67
Steigende Treibstoffpreise spülen richtig Knete in die Staatskasse
Südtirol schnupft
Kommentare
58
Südtirol schnupft
Diesel so teuer wie lange nicht: Regierung prüft 100-Euro-Bonus
Kommentare
58
Diesel so teuer wie lange nicht: Regierung prüft 100-Euro-Bonus
NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste
Kommentare
44
NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 