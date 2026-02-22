Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > EZB-Chefin Lagarde weiter vage zu Spekulationen über Rückzug
Christine Lagarde: Verbleib bis Ende von Amtszeit als "Grundannahme"

EZB-Chefin Lagarde weiter vage zu Spekulationen über Rückzug

Sonntag, 22. Februar 2026 | 18:34 Uhr
Christine Lagarde: Verbleib bis Ende von Amtszeit als \
APA/APA/dpa (Archiv)/Florian Wiegand
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat einen Medienbericht über einen angedachten vorzeitigen Rückzug erneut nicht klar zurückgewiesen. Lagarde sagte am Sonntag dem US-Sender CBS darauf angesprochen, man habe bei der EZB viel erreicht und das müsse konsolidiert werden. “Meine Grundannahme ist, dass dies bis zum Ende meiner Amtszeit dauern wird”, fügte sie hinzu.

Lagarde war gefragt worden, ob sie möglicherweise vor Ablauf ihrer Amtszeit im Oktober 2027 zurücktreten werde, damit ihr Nachfolger noch vor den französischen Wahlen gewählt werden könne, die eine rechtspopulistische Partei an die Macht bringen könnten.

Die “Financial Times” hatte in der vergangenen Woche berichtet, die Französin wolle ihr Amt als EZB-Präsidentin vorzeitig niederlegen, um dem scheidenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein Mitspracherecht bei der Bestimmung ihrer Nachfolge zu geben. Lagardes reguläre Amtszeit läuft bis Ende Oktober 2027. In Frankreich wird im April nächsten Jahres gewählt.

Kurz nach dem Bericht der “Financial Times” hatte Lagarde sich dazu im “Wall Street Journal” geäußert und war dort bereits vage geblieben. In ihrem Interview mit CBS am Sonntag wählte sie nahezu den gleichen Wortlaut wie zuvor im “Wall Street Journal”. Auch die EZB hatte unter der Woche auf ein ausdrückliches Dementi des “Financial Times”-Berichts verzichtet, sondern lediglich erklärt, Lagarde habe noch keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
77
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Kommentare
59
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Kommentare
40
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Kommentare
33
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Falsch gekühltes Spenderherz: Kind in Italien gestorben
Kommentare
32
Falsch gekühltes Spenderherz: Kind in Italien gestorben
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 