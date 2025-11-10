EZB-Vizepräsident für vorsichtigen Kurs bei Zinsen

Von: APA/Reuters

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos plädiert für einen vorsichtigen geldpolitischen Kurs. Die Europäische Zentralbank müsse “sehr umsichtig und vorsichtig” beim Festlegen der Leitzinsen vorgehen, sagte er der portugiesischen Zeitung “Diário de Notícias” in einem am Montag veröffentlichten Interview. Dies gelte, auch wenn der Grad der Unsicherheit insbesondere nach dem Handelsdeal der EU mit den USA in den vergangenen sechs Monaten nachgelassen habe.

Sofern sich die wirtschaftliche Lage nicht ändere, seien die Leitzinsen auf einem angemessenen Niveau. “Sollten die Inflationsentwicklung von den Erwartungen abweichen oder Prognosen angepasst werden müssen und die geldpolitische Transmission nicht wie erwartet funktionieren, werden wir gegebenenfalls Anpassungen vornehmen”, fügte der Spanier hinzu. Bisher sei man jedoch der festen Überzeugung, dass das Niveau der Leitzinsen angemessen sei.

Der EZB-Rat beließ den Leitzins jüngst zum dritten Mal in Folge unverändert bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, aus geldpolitischer Sicht sei man gut aufgestellt.