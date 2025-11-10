Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > EZB-Vizepräsident für vorsichtigen Kurs bei Zinsen
Luis de Guindos: Leitzins auf angemessenem Niveau

EZB-Vizepräsident für vorsichtigen Kurs bei Zinsen

Montag, 10. November 2025 | 09:18 Uhr
Luis de Guindos: Leitzins auf angemessenem Niveau
APA/APA/AFP/ANDRE PAIN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos plädiert für einen vorsichtigen geldpolitischen Kurs. Die Europäische Zentralbank müsse “sehr umsichtig und vorsichtig” beim Festlegen der Leitzinsen vorgehen, sagte er der portugiesischen Zeitung “Diário de Notícias” in einem am Montag veröffentlichten Interview. Dies gelte, auch wenn der Grad der Unsicherheit insbesondere nach dem Handelsdeal der EU mit den USA in den vergangenen sechs Monaten nachgelassen habe.

Sofern sich die wirtschaftliche Lage nicht ändere, seien die Leitzinsen auf einem angemessenen Niveau. “Sollten die Inflationsentwicklung von den Erwartungen abweichen oder Prognosen angepasst werden müssen und die geldpolitische Transmission nicht wie erwartet funktionieren, werden wir gegebenenfalls Anpassungen vornehmen”, fügte der Spanier hinzu. Bisher sei man jedoch der festen Überzeugung, dass das Niveau der Leitzinsen angemessen sei.

Der EZB-Rat beließ den Leitzins jüngst zum dritten Mal in Folge unverändert bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, aus geldpolitischer Sicht sei man gut aufgestellt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
51
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Kommentare
40
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Kommentare
34
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Kommentare
27
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Junges Paar entgeht dem Tod auf 3.350 Metern nur knapp
Kommentare
23
Junges Paar entgeht dem Tod auf 3.350 Metern nur knapp
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 