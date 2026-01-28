Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Fabio Rizzi neuer hds-Ortsobmann in Meran
Ortsausschusssitzung

Fabio Rizzi neuer hds-Ortsobmann in Meran

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 12:30 Uhr
IMG_9132
hds
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Bei der letzten Ortsausschusssitzung hat Joachim Ellmenreich offiziell aus beruflichen und privaten Gründen seinen Rücktritt als Ortsobmann des Wirtschaftsverbandes hds in Meran mitgeteilt. Mit seinem Engagement hat Ellmenreich in den vergangenen Jahren wichtige Impulse gesetzt und zahlreiche Vorhaben auf den Weg gebracht. „Er hat viel geleistet, groß war sein Einsatz – das Team steht gut da“, wurde im Ortsausschuss betont.

Im Zuge der Sitzung wurde Fabio Rizzi, bisher Vize-Ortsobmann, einstimmig zum neuen Ortsobmann gewählt. Rizzi dankte für das Vertrauen und kündigte an, die Arbeit im Sinne einer starken Meraner Wirtschaft konsequent fortzuführen. Als seinen Stellvertreter hat Rizzi Josef Insam zum neuen Vize-Ortsobmann benannt.

Der Wirtschaftsverband hds Meran bedankt sich bei Joachim Ellmenreich für seinen Einsatz und wünscht der neuen Ortsführung viel Erfolg für die kommenden Aufgaben.

Bezirk: Burggrafenamt

