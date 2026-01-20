Familienbeirat des Landes befasst sich mit Ferienbetreuung

Von: luk

Bozen – In einer seiner jüngsten Sitzungen hat sich der Landesfamilienbeirat mit den überarbeiteten Kriterien für die Ferien- und Sommerbetreuung befasst.

Im Rahmen der Sitzung wurde unter anderem die Reduzierung des bei der Förderberechnung angerechneten Elternbeitrags (welche kürzlich von 50 auf 35 Euro pro Kind und Woche gesenkt wurde) thematisiert. Diese Anpassung wird als Maßnahme gesehen, die dazu beitragen kann, die finanzielle Belastung der Familien zu verringern und die Inanspruchnahme von Ferienbetreuungsangeboten zu erleichtern.

Erörtert wurde zudem die Rolle der Gemeinden bei der Umsetzung der Ferienbetreuung. Es wurde darauf hingewiesen, dass bei der Tarifgestaltung und bei der Planung der Projekte auf eine familiengerechte Ausrichtung zu achten sei. Die Angebote sollten im Interesse der Kinder und Familien gestaltet und für möglichst viele Familien zugänglich sein.

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion betraf die Kontinuität der Betreuung, insbesondere im Kindergartenalter. Für kleine Kinder sei es wichtig, auch während der Ferienzeiten stabile Bezugspersonen und vertraute Strukturen vorzufinden. In diesem Zusammenhang wurde die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Trägern hervorgehoben. Eine solche Kooperation könne dazu beitragen, dass auch Kindergartenpersonal in der Ferienbetreuung eingesetzt werden kann.

Zudem wurde die Bedeutung eines qualitativ hochwertigen, gut koordinierten und leistbaren Ferienbetreuungsangebots unterstrichen. Der Landesfamilienbeirat wird sich auch künftig mit der Weiterentwicklung familienrelevanter Maßnahmen befassen.