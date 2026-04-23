FAS – Film Association South Tyrol wählt neuen Vorstand

Von: mk

Bozen – Bei der Jahresvollversammlung 2026 der FAS – Film Association South Tyrol wurde am vergangenen Dienstag einstimmig ein neuer Vorstand gewählt. Das Team besteht aus Nela Märki, Veronica Rungger, Martine De Biasi, Giulia Palaia und Erald Dika.

In der anschließenden konstituierenden Sitzung wurde Nela Märki, die seit 2015 dem Verbandsvorstand angehört und seit 2018 gemeinsam mit Georg Zeller die Präsidentschaft in Form einer Doppelspitze innehatte, erneut zur Präsidentin gewählt. Veronica Rungger übernimmt die Funktion der Vizepräsidentin.

Der neu formierte Vorstand spiegelt die sprachliche und inhaltliche Vielfalt der Filmschaffenden in Südtirol wider und betont ein Arbeitsprinzip auf Augenhöhe: Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, Verantwortung bewusst geteilt. „Wir verstehen uns als lebendiges Netzwerk der Südtiroler Filmbranche — und dieses Prinzip der Zusammenarbeit soll sich auch nach innen und außen fortsetzen.”

Die Südtiroler Filmbranche steht vor großen Herausforderungen: wirtschaftlichem Druck, strukturellen Veränderungen und der Frage, wie ein kleiner Sektor nachhaltig bestehen kann. Die FAS begegnet dieser Realität unter anderem mit einer Stärke, die sie von Anfang an ausmacht und in den letzten Jahren bewusst weiterentwickelt hat: der Gemeinschaft.

Die FAS – Film Association South Tyrol wurde 2004 gegründet und ist als unabhängiger Verein die zentrale Anlaufstelle für Filmprofis und Kreative in Südtirol. Zu den Mitgliedern zählen Produzenten, Regisseure, Drehbuchautoren, Schauspieler und Crewmitglieder aus allen Bereichen der Filmproduktion — Menschen, die in Südtirol leben und arbeiten oder der Region biografisch verbunden sind. Durch politisches Engagement und kulturelle Initiativen setzt sich der Verein dafür ein, Südtirol als lebendige Filmregion zu stärken, lokale Talente zu vernetzen und Filmen aus der Region mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.